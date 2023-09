O Desenrola Brasil, um programa do Governo Federal, conquistou o povo brasileiro em sua primeira fase, oferecendo uma oportunidade única para renegociar dívidas de maneira rápida e prática.

Entenda o leilão de dívidas do Programa Desenrola Brasil

Agora, uma nova fase está prestes a começar com o aguardado Leilão de Dívidas do Desenrola Brasil. Saiba como funciona o leilão, quem pode participar e quais são os benefícios que os brasileiros podem esperar.

A nova fase do Desenrola Brasil

Conforme informações oficiais do Governo Federal, o Desenrola Brasil está longe de chegar ao fim, já que essa iniciativa deve se estender até o final do ano.

Na fase designada como “Faixa 1,” que constitui a segunda etapa do programa, os participantes terão a oportunidade de realizar a renegociação de suas dívidas de forma totalmente digital, em consonância com o êxito obtido na fase inicial.

Durante a primeira fase, mais de 1 milhão de brasileiros conseguiram renegociar mais de R$ 11 bilhões em dívidas bancárias, proporcionando um alívio financeiro significativo para muitos.

Em suma, até mesmo aqueles que possuíam dívidas de até R$ 100 viram seus CPFs serem regularizados automaticamente, sem a necessidade de pagamento desses débitos.

Saiba como deve funcionar o leilão de dívidas do Desenrola Brasil



Contudo, antes de entrarmos nos detalhes do leilão, é importante ressaltar que os devedores e inadimplentes não estão envolvidos nesta fase do Desenrola Brasil. Isso porque o leilão de dívidas é direcionado exclusivamente para as empresas.

Em resumo, os leilões serão organizados de acordo com a categoria de cada tipo de dívida. Isso significa que haverá leilões específicos para dívidas de energia, água e assim por diante.

Desse modo, para vencer o leilão, as empresas devem oferecer os maiores descontos possíveis em suas dívidas, o que lhes permitirá contar com a cobertura do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Assim, os leilões estão prestes a começar, e após sua conclusão, os devedores terão acesso a uma plataforma oficial do Governo Federal para encontrar as melhores alternativas de pagamento para suas dívidas.

Quem poderá renegociar após o leilão do Desenrola Brasil?

O leilão abrangerá todas as dívidas que podem ser renegociadas na Faixa 1 do programa. No entanto, para participar da Faixa 1 do Desenrola Brasil, é essencial atender a alguns critérios específicos:

Ter uma renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal.

Possuir dívidas de até R$ 5 mil.

Ter sido incluído nos órgãos de proteção ao crédito até 31 de dezembro de 2022.

Como participar do Desenrola Brasil após o leilão de dívidas?

Se você preencher os três critérios mencionados acima, poderá ter a oportunidade de renegociar suas dívidas e garantir excelentes descontos no programa do Governo. Na faixa 1, os devedores deverão se cadastrar em uma plataforma oficial do Governo e verificar todas as dívidas registradas em seus nomes.

Os usuários poderão analisar o valor das dívidas, os descontos oferecidos pelas empresas e a possibilidade de parcelamento. Em suma, o pagamento pode ser feito à vista ou de maneira parcelada.

As dívidas podem ser parceladas em até 60 vezes, sem pagamento inicial, e a taxa de juros é de 1,99% ao mês. As opções de pagamento incluem débito automático em conta, boleto bancário ou Pix. Já quanto aos descontos, em alguns casos, os brasileiros podem obter até 96% de desconto em suas dívidas, tornando a renegociação ainda mais atrativa.

Embora a nova rodada de negociações do Desenrola Brasil ainda não tenha começado oficialmente, a expectativa é alta entre os brasileiros que desejam aproveitar essa oportunidade para aliviar suas dívidas.

Fique atento às atualizações do Governo Federal, pois em breve você poderá participar da Faixa 1 do Desenrola Brasil e iniciar o processo de renegociação de suas dívidas. Para mais informações e esclarecimentos, visite o site oficial da iniciativa.