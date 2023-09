entenda o que pode mudar nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou os deputados a estarem em Brasília a partir desta segunda-feira (4) para acelerar a votação de projetos de interesse do governo. Com a semana mais curta devido ao feriado de 7 de Setembro, Lira pretende adiantar a tramitação dessas propostas.

Programa Desenrola Brasil: Renegociação de Dívidas

Entre os projetos que devem ser apreciados até quarta-feira (6/9) está o Programa Desenrola Brasil, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Esse programa visa auxiliar na renegociação de dívidas da população, beneficiando especialmente aqueles que recebem até dois salários mínimos e possuem dívidas de até R$ 5 mil. Estima-se que cerca de 70 milhões de brasileiros possam ser beneficiados por essa iniciativa, que permite a renegociação e parcelamento dos débitos em até 60 vezes.

O programa já foi criado por meio de uma medida provisória em junho, porém, sua análise depende da reunião do colegiado de líderes que ocorrerá nesta segunda-feira. O deputado Alencar Santana (PT-SP), relator do projeto na Câmara, aprovou a iniciativa e destacou a importância de adiantar a votação. Segundo ele, votar agora demonstra preocupação com o país e com o povo.

Tributação das Apostas Esportivas

Outro projeto que será votado é a tributação das apostas esportivas. A proposta prevê que as empresas desse ramo sejam taxadas em 18% sobre a receita bruta dos jogos, descontando os prêmios pagos aos apostadores. Dentre as contribuições, 10% serão destinados à seguridade social, 0,82% para educação básica, 2,55% ao Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% aos clubes e atletas ligados às apostas e 3% ao Ministério do Esporte. Além disso, os apostadores deverão pagar 30% de Imposto de Renda sobre os prêmios conquistados.

É importante ressaltar que essa taxação ocorre em um momento em que a Câmara dos Deputados investiga a manipulação de resultados em partidas de futebol. A partir de uma denúncia do Ministério Público de Goiás, foi descoberto um esquema que envolvia até mesmo jogadores nessa modalidade de jogo.

Limitação da Taxa de Juros no Cartão de Crédito Rotativo

Outra questão que será discutida e votada é o projeto que visa limitar a taxa de juros no cartão de crédito rotativo. Essa proposta tem como objetivo estabelecer um limite máximo para os juros cobrados nessa modalidade de crédito, protegendo os consumidores de taxas abusivas e desproporcionais.



Normalmente, os deputados passam as segundas-feiras em suas bases eleitorais, permanecendo em Brasília apenas nas terças, quartas e quintas-feiras. No entanto, devido à importância dessas propostas, Arthur Lira convocou os deputados federais para estarem presentes na capital nesta segunda-feira. A definição das pautas que irão ao plenário será divulgada durante a reunião de líderes que ocorrerá hoje.

Perspectivas Econômicas e Benefícios

Para o governo, as votações dessas propostas representam um momento crucial, de otimismo com a economia. As medidas têm potencial para trazer benefícios significativos, como a renegociação de dívidas, uma maior arrecadação de impostos e a proteção dos consumidores no uso do cartão de crédito.

O governo projeta um déficit zero para 2024, uma meta vista como audaciosa por analistas econômicos. Para atingir esse objetivo, o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR), acredita que a aprovação dessas propostas é fundamental. Segundo ele, o governo tem condições de cumprir o déficit zero em 2024, mantendo programas sociais e investimentos em obras, sem aumentar impostos para quem produz e trabalha.

Dirceu menciona a expectativa de uma arrecadação de R$ 168 bilhões com as propostas em tramitação no Congresso. Além disso, destaca a retomada do voto de qualidade no Carf, onde o governo terá o “voto de minerva” em caso de empate entre os membros. Outra medida mencionada é a tributação sobre os fundos “offshore”, conhecidos como “fundo dos super-ricos”.

Promessa de Semana Movimentada no Congresso

Esta semana promete ser movimentada no Congresso Nacional, com a convocação dos deputados para acelerar a votação de projetos importantes. O Programa Desenrola Brasil, a tributação das apostas esportivas e a limitação da taxa de juros no cartão de crédito rotativo são algumas das pautas que estarão em discussão. Essas medidas visam beneficiar a população, promover a renegociação de dívidas, aumentar a arrecadação de impostos e proteger os consumidores.

O resultado dessas votações terá impactos significativos na economia e no dia a dia dos brasileiros. Resta acompanhar de perto as deliberações e os desdobramentos dessas propostas, que poderão trazer mudanças importantes para o país.