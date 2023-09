entenda quais práticas são PROIBIDAS

Cadastros do Bolsa Família cancelados neste mês de setembro? Essa é a realidade de muitos beneficiários que recebiam o pagamento até o mês passado. Esse cancelamento vem ocorrendo devido à detecção de irregularidades no cadastro de famílias unipessoais, que apresentaram informações inverídicas no Cadastro Único.

Só neste ano, quase um milhão de cadastros já foram cancelados devido a essa prática irregular. Para entender o que está acontecendo, continue lendo e tire as suas dúvidas.

Novos cadastros do Bolsa Família cancelados neste mês

Desde o começo do ano, o Governo tem trabalhado assiduamente para cancelar cadastros do Bolsa Família que apresentam algum tipo de inconsistência e irregularidade. O objetivo é garantir que apenas as famílias que realmente têm direito se mantenham no programa.

Dessa maneira, torna-se possível desafogar a lista de espera, coisa que se torna inviável quando há um grande número de cadastros irregulares. Por isso, os pentes-fino vêm acontecendo de forma constante.

No mês de setembro, não será diferente. O Governo continua averiguando, de forma recorrente, o cadastro de famílias unipessoais, investigando se, realmente, a família é unipessoal ou se há mais membros convivendo no mesmo lar.

Isso porque, muitas pessoas têm declarado que moram sozinhas, mas na verdade dividem a moradia com outros familiares, parentes e conhecidos. A prática, feita muitas vezes na má-fé, visa o aumento do valor recebido do Governo, mensalmente, como entenderemos a seguir.

Portanto, se você é uma família unipessoal cadastrada no Bolsa Família, fique atento: se houver irregularidades no seu cadastro, pode ser que o benefício venha a ser cortado ou bloqueado por um tempo.



Você também pode gostar:

Práticas proibidas são detectadas no pente-fino feito pelo Governo

As práticas proibidas que estão levando aos cadastros do Bolsa Família cancelados neste mês dizem respeito, em grande parte, às famílias unipessoais, como comentamos.

Basicamente, muitas pessoas que moram com familiares têm declarado que moram sozinhas, enquanto os outros membros do mesmo lar fazem a mesma declaração. Ao agirem dessa forma, cada morador acaba recebendo um valor cheio do Bolsa Família, o que faz com que o núcleo familiar receba pagamentos mais elevados.

Entretanto, essa atitude é proibida dentro do programa, e as pessoas não podem se declarar unipessoais se, na prática, dividem o lar com mais gente.

Acontece que muitas pessoas têm usado essa tática para tentar receber mais dinheiro, ou seja, têm agido de forma mal intencionada. Pois pare e pense, se uma família com dois membros recebe R$ 600 com o cadastro correto, se cada membro se cadastrar como uma família unipessoal, cada um receberá R$ 600. Assim, no fim do mês acabará recebendo R$ 1.200, no entanto, de forma irregular.

Agora, imagine essa situação em famílias ainda mais numerosas? Sem dúvidas, os custos para o Governo serão ainda mais exorbitantes. Por isso, cadastros do Bolsa Família serão cancelados neste mês a partir do momento que a irregularidade for detectada.

Se você vive com mais pessoas, mas cada uma possui um cadastro unipessoal, regularize a situação antes que todos percam a possibilidade de receber o benefício.