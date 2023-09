Entre os links: Paddy Pimblett x Tony Ferguson, Francis Ngannou, Israel Adesanya, consequências do UFC Vegas 79

O CEO do UFC, Dana White, manteve-se muito ocupado no último fim de semana anunciando grandes lutas, principalmente para o UFC 296 no final do ano, incluindo um confronto que gerou muita reação entre Paddy Pimblett e Tony Ferguson.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel reage ao anúncio de Pimblett x Ferguson e se foi o cartão amarelo certo, junto com outras lutas notáveis ​​para a lista de dezembro do UFC, incluindo Stephen Thompson x Shavkat Rakhmonov, Vicente Luque x Ian Machado Garry, Rob Font x Deiveson Figueiredo e muito mais. Além disso, eles discutirão as consequências do UFC Vegas 79, a lesão de Mateusz Gamrot, vitória por nocaute técnico sobre Rafael Fiziev na luta principal, a grande vitória de Bryce Mitchell, o MVP geral do evento, o caso de Johnny Eblen como o melhor peso médio do mundo após seu Vitória por paralisação do Bellator 299 sobre Fabian Edwards, treino aberto de Francis Ngannou antes de sua luta com Tyson Fury no próximo mês, Israel Adesanya sendo acusado de dirigir embriagado antes de sua derrota no UFC 293 para Sean Strickland e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew do MMA Fighting e Alexander K. Lee.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.