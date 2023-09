Entre os links: Sean Strickland coroado, próximo lance de Adesanya, Grasso x Shevchenko 2

Sean Strickland fez isso, senhoras e senhores. Ele dominou Israel Adesnaya e por isso Strickland é o campeão mundial dos médios do UFC. Cinco dias depois de realizar o feito incrível, o painel Between the Links dá sua opinião sobre o que isso significa.

Em uma edição totalmente nova da BTL, o painel discute a vitória de Strickland no UFC 293, o estado da divisão até 185 libras, e prevê a duração do reinado de Strickland como campeão. Além disso, eles discutirão o que a derrota significa para Adesanya e para onde ele vai a partir daqui, o evento Noche UFC de sábado, encabeçado pela revanche pelo título peso mosca entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, o anúncio do Bellator 301 e as principais lutas que foram reveladas, e mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Eric “New York Ric” Jackman.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.