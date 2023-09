Entre os Links: Valentina Shevchenko foi roubada? Dana White anuncia Prochazka x Pereira, Edwards x Covington

A comunidade do MMA ainda está coçando a cabeça após a luta principal do Noche UFC, no último sábado, entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko. A luta foi um clássico, mas vai cair na noite em que Mike Bell marcou o quinto round por 10-8 para Grasso, levando a um empate dividido, custando a Shevchenko um segundo reinado como campeão do UFC.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel discutirá as consequências da luta pelo título peso mosca entre Grasso e Shevchenko dias depois, se as opiniões mudaram de alguma forma desde a noite de sábado, qual será o próximo passo aos 125, e mais . Além disso, discutirão a reação de Dana White ao resultado, o evento temático como um todo, outros lutadores de destaque e momentos do card, os anúncios de Jiri Prochazka x Alex Pereira no UFC 295 e Leon Edwards x Colby Covington. no UFC 296 e muito mais.

Além disso, na segunda metade do show, o painel tira suas dúvidas sobre o UFC Vegas 79, luta principal entre Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot, e outras novidades do mundo do MMA.

O apresentador Mike Heck terá a companhia de Jed Meshew, do MMA Fighting, para discutir as maiores histórias da semana no espaço.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.