Equipe surpresa ligada à mudança da estrela dos Colts, Jonathan Taylor

Tele NFLO prazo comercial de 31 de outubro é muito pertinente para Jonathan Taylora estrela do running back que permanece firme em seu desejo de deixar o Colts de Indianápolis. E à medida que o prazo se aproxima, várias equipes entraram em contato com o Colts sobre o que seria necessário para conseguir Taylorque está dois anos afastado da corrida para 1.811 jardas e 18 touchdowns.

Uma equipe surpresa mencionada adora ir atrás dos maiores peixes do lago e agora está armada com recursos suficientes para montar um pacote intrigante se quiser Taylor. Essa equipe, supostamente, é a Rams de Los Angeles.

Taylor em Los Angeles?

De acordo com o influenciador de mídia social Holden Cantoro Carneiros ter perguntado ao Colts sobre o que seria necessário para pousar Taylor antes do prazo do próximo mês. A mudança seria uma surpresa do ponto de vista da construção de escalação – Os anjos acabei de negociar Cam Akers para Minesotae treinador principal Sean McVay parece confortável em campo Kyren Williams como sua liderança de volta.

No entanto, os Rams não tiveram medo de puxar o gatilho para uma troca por um craque antes. Los Angeles felizmente se desfez do projeto de capital para adquirir Jalen Ramsey e Matheus Stafford nos últimos anos para buscar campeonatos – e talvez os Rams sintam mais uma oportunidade com este grupo.

O companheiro de equipe de Taylor, Anthony Richardson: um prodígio no centro e no microfone

Anthony Richardson mostra sua habilidade no rapTV GVO/YouTube

Carneiros reabastecendo o armário

Quer o Carneiros terra Taylor nas próximas semanas ou não, gerente geral Os Sneads está configurando O muito bem ser um jogador em futuros sucessos de bilheteria.

Depois de sete anos sem escolha na primeira rodada, os Rams deverão selecionar um jogador no primeiro dia do Draft de 2024 da NFL com sua própria escolha. Por enquanto, Os anjos tem uma escolha em cada uma das cinco primeiras rodadas do draft de 2024 e várias escolhas nas duas rodadas finais para um total de 11 seleções.

Portanto, independentemente de os Rams aceitarem o novo projeto de flexibilidade em uma troca por um Jogador profissionalou fique de pé e use as picaretas para encontrar mais joias como Puka NácuaLos Angeles é uma posição vantajosa para temporadas futuras.