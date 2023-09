Erica Mena é demitida de ‘Love & Hip Hop’ após comentário de macaco

Érica Mena não estará mais nas ondas do VH1, porque ela chamou outra mulher negra de macaco em um de seus maiores reality shows … e a rede a demitiu por causa disso.

O antigo acessório ‘Love & Hip Hop’ foi separado de sua iteração atual do programa popular – isso de acordo com a própria conta oficial de ‘Love & Hip Hop’… que acaba de anunciar sua saída no sábado.