Erro da “Conta Não Localizada” no Caixa Tem ASSUSTA brasileiros; Veja o que fazer

O Caixa Tem é um aplicativo de serviços sociais e transações bancárias da Caixa Econômica Federal. Através dele, os cidadãos possuem acesso à Poupança Social Digital, um tipo de conta gratuita para beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo.

No entanto, como muitos outros aplicativos, o Caixa Tem pode apresentar erros durante seu uso, impossibilitando o acesso por parte dos usuários. Nesse sentido, um erro muito comum ocorre durante o login, sendo que o aplicativo mostra a mensagem: “Erro de Conta Não Localizada”.

Esse erro ocorre com mais frequência do que os usuários do Caixa Tem imaginam, e muitos podem ficar frustrados com a situação. Para saber como agir diante desta situação, primeiro é preciso entender as causas por trás da “Conta Não Localizada” no aplicativo.

Sendo assim, a causa mais comum do erro da conta não localizada é a sobrecarga do sistema do Caixa Tem. Isso ocorre, por exemplo, em datas de pagamento de benefícios sociais, pois são momentos em que um grande número de usuários tentam realizar o login no aplicativo ao mesmo tempo.

Essa instabilidade na plataforma do Caixa Tem também pode ocorrer em outras situações, como em períodos de atualização do aplicativo ou por alguns problemas técnicos. No entanto, geralmente ocorre durante o período de pagamentos de benefícios sociais.

O que fazer quando ocorre este erro no Caixa Tem?

A primeira atitude a ser tomada diante do erro da “Conta Não Localizada” no Caixa Tem é aguardar e acessar o aplicativo em outro momento do dia. O recomendado é tentar acessar o software durante horários alternativos, de preferência após as 22h da noite.

Isso ocorre, pois, em horários de menor fluxo de pessoas acessando o aplicativo, o sistema do Caixa Tem tende a funcionar melhor. Como dito, esse erro ocorre devido a uma sobrecarga de acessos, portanto, com menos pessoas acessando ao mesmo tempo a chance da conta não ser localizada fica menor.



Você também pode gostar:

Entretanto, esse erro pode continuar aparecendo mesmo acessando o Caixa Tem em horários alternativos. Neste caso, é indicado que o usuário desinstale e instale novamente o aplicativo, o que pode ser feito tanto pela Play Store (Android) ou pela App Store (iOS/iPhone).

Além disso, é recomendado que o usuário confira se o aplicativo Caixa Tem se encontra em sua versão mais recente. Em caso esteja desatualizado, o aplicativo tende a apresentar erros e não funciona da maneira que deveria.

Mantenha seu cadastro atualizado

Por fim, outra dica para evitar o erro da conta não localizada é sempre manter o cadastro do Caixa Tem atualizado. Como dito, o aplicativo é destinado ao pagamento de benefícios sociais, ou seja, um cadastro desatualizado pode gerar problemas.

Para realizar a atualização o usuário do Caixa Tem deve acessar a opção “Atualize seu cadastro” dentro do próprio aplicativo. Em seguida, basta seguir as instruções que serão fornecidas. Serão solicitados dados pessoais do usuário, assim como fotos de documentos e uma selfie com documento oficial de identificação.

Dessa forma, o usuário Caixa Tem garante o funcionamento correto do aplicativo, o qual é muito importante para diversas famílias que dependem de programas como o Bolsa Família. Para mais informações, reclamações, sugestões, elogios, o usuário pode ligar para o SAC CAIXA (0800 726 0101), sendo que o atendimento ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana.