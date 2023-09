Escola do Turismo: Jovens penedenses participam de Curso de Recepcionista em Meios de Hospedagem

Iniciativa é do Governo de Alagoas e conta com o apoio da Prefeitura de Penedo; Curso é totalmente gratuito

Jovens penendenses já estão participando do Curso de Recepcionista em Meios de Hospedagem, ofertado gratuitamente pelo Programa Escola do Turismo, uma iniciativa do Governo do Alagoas que conta com apoio da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SECTUREC).

O curso profissionalizante está sendo conduzido por Paulo Costa, instrutor de Hospitalidade e Lazer credenciado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Alagoas). De cunho teórico, a qualificação abrange o conhecimento da infraestrutura turística de Penedo, e as diversas áreas da recepção, que são as de eventos, cruzeiros, saúde e hospedagem, que engloba hotéis e pousadas.

Sobre a importância do curso, o instrutor Paulo Costa disse que é fundamental, principalmente porque Penedo é, de fato, uma cidade turística. “A mão de obra tem que ser qualificada para que o atendimento e a prestação de serviço sejam diferenciados”, explica.

“Estou gostando muito do Curso de Recepcionista em Meios de Hospedagem. Ele vem agregando não somente na minha área profissional, mas, também, na minha vida como um todo. Além de adquirir conhecimento acerca da disciplina, é uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a cidade de Penedo”, disse Sheylla Maia, uma das alunas beneficiadas.

O curso segue até o dia 27 de setembro, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo. Além de Penedo, o Programa Escola do Turismo está sendo realizado em outras cidades-polo, em todas as regiões turísticas de Alagoas.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC