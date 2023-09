Escola municipal do Tabuleiros dos Negros é premiada durante Trakto Show Penedo

A valorização de uma manifestação cultural dos negros escravizados no Brasil recebeu o Prêmio Boas Ideias Não Tem Idade, incentivo da Trakto Educação que reconheceu o resgate do samba de roda promovido pela Escola Municipal Santo Antônio.

Na unidade de ensino situada na comunidade remanescente quilomobola Tabuleiro dos Negros, zona rural de Penedo, a direção da escola que integra a rede da Secretaria Municipal de Educação (Semed) desenvolve, desde 2017, a percepção e a valorização da identidade quilombola através da dança que é patrimônio imaterial cultural.

O projeto que nasceu de uma formação promovida pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) tem sua devida continuidade, aos cuidados da professora Maria Aparecida Matias. Pelo menos uma vez por semana, ela orienta e ensaia as quilombolinhas, como são conhecidas as alunas que participam do projeto cuja apresentação também é levada para outras escolas de Penedo.

No palco da Arena Trakto, durante a abertura do segundo e último dia do Trakto Show Penedo 2023, a professora recebeu o troféu das mãos de Thiago Mochileiro, embaixador do Trakto Edu, investimento em parceria com a Trakto implantado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

Penedo o primeiro município do Brasil a ofertar essa plataforma de ferramentas específicas para educação em seu rede pública, compromisso de uma gestão que investe em tecnologia e inovação, disponibilizando acesso gratuito à internet em praças da cidade e do meio rural, com o Tabuleiro dos Negros sendo o primeiro contemplado com o Programa Penedo Conectada.

Ainda em relação ao Prêmio Boas Ideias Não Tem Idade, entregue na tarde do domingo, 24, a Trakto Educação também reconheceu o Onda Limpa, projeto do curso de Meio Ambinte do Ifal Penedo direcionado para educação ambiental no Pontal do Peba, com troféu entregue para as estudantes Ana Júlia e Anne Karoline.

Outro incentivo à educação da Trakto é o Prêmio Professor Impacto, concedido à professora Janecleia Ribeiro (Escola Municipal Costa Mangabeira) e ao professor Pablo Pinheiro (Ifal Penedo).

Texto Fernando Vinícius

Fotos Edvan Ferreira