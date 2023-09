Escritor marcante critica Bill Maher por trazer de volta o ‘tempo real’ em meio à greve

Bill Maher está levando uma bronca por trazer de volta ‘Real Time’ no meio da greve dos roteiristas… com um líder do Writers Guild insistindo que a ação equivocada de Bill não enfraquecerá a paralisação trabalhista do sindicato.



Membro do comitê de negociação do WGA Greg Iwinski juntou-se a nós na terça-feira no “TMZ Live” para resistir à afirmação de Bill de que trazer de volta seu programa era necessário para ajudar funcionários não sindicalizados que também estão sentindo uma grave crise financeira devido à greve.

Greg diz que Bill não está enfrentando a mesma pressão econômica que a maioria dos membros da equipe em Hollywood… e ele diz que não viu ou ouviu falar de Bill ajudando a equipe de ‘Real Time’ a pagar aluguel ou mantimentos durante os quase 5 meses. greve longa.

Na verdade, Bill diz que forneceu “alguma assistência” à sua equipe… mas acrescenta que alguns deles ainda estão passando por dificuldades, e é por isso que ele está retornando sem seus escritores.

Enquanto isso, Greg diz que o sindicato está se esforçando – com apoio financeiro de algumas celebridades de primeira linha – para apoiar todos os afetados pelas greves, incluindo membros da equipe que não são escritores… e ele citou vários desses esforços.

O seu argumento geral é… Bill poderia juntar-se a esses esforços, em vez de cruzar a linha do piquete.

Como informamos… Projeto de lei anunciado Quarta-feira, seu programa retornará no final deste mês sem escritores, dizendo que era hora de trazer os não sindicalizados de volta ao trabalho – e a WGA respondeu rapidamente com planos de fazer um piquete fora do programa de Bill.



Embora Greg esteja adotando uma abordagem bastante diplomática aqui, a atriz Ellen Barkin tinha muitos palavrões para Bill quando nosso fotógrafo a levou para a Big Apple.



Bill criticou a greve recentemente e até convocou o governador da Califórnia Gavin Newsom que entre e faça alguma coisa para pôr fim ao impasse.