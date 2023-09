Especialista mexicano em OVNIs com ‘corpos alienígenas’ desafia céticos no segundo evento de caixão aberto

Mexcano Jornalista OVNI Jaime Maussan fez uma tentativa de chocar o mundo exibindo dois supostos corpos não humanos ou alienígenas em Congresso Mexicano Terça-feira passada. Como convidados históricos desta audiência foram Cientista do Projeto Galileu, Avi Loeb e aposentado Tenente da Marinha Ryan Graves, que efetivamente esteve presente no evento. Na apresentação também estiveram presentes especialistas em OVNIs dos países de Brasil, Argentina, Japãoe defensor da transparência UAP Roberto Salas. Num determinado momento da audiência, Maussan fez o impensável ao apresentar dois supostos corpos não humanos que foram desenterrados em um local próximo ao Linhas de Nazca em Cusco, Peru. Maussan presnetou a esses corpos os genomas sequenciados que estavam online para qualquer um verificar por si mesmo.

Cadáveres de alienígenas não humanos de mil anos de idade exibidos oficialmente no Congresso do México

Também, Academia Naval Mexicana Cientista forense Dr. José Zelce Benítez foi quem conduziu a apresentação desses órgãos. Como esperado, a notícia chegou a todas as manchetes do mundo inteiro, mas também foi recebida com enorme ceticismo. Ao longo de muitas décadas Sr. dedicou sua vida ao campo, houve muitos casos em que ele foi considerado não confiável devido a inconsistências em suas descobertas fantásticas. Ryan Graves não ficou feliz por estar envolvido nessas revelações e fez uma declaração onde se distanciou delas. Ele foi o único que decidiu “abandonar o navio”, já que o resto do painel compareceu a uma conferência de imprensa no dia seguinte.

Maussan exige que os que dizem não desafiem suas reivindicações

Como Maussan estava se preparando para oferecer uma entrevista coletiva na Cidade do México um dia após as revelações explosivas, ele pareceu desapontado com o tweet de Tenente Graves. Ao apresentar os corpos mais uma vez à imprensa, o Sr. Maussan reforçou as suas afirmações de que estes corpos são de facto não humanos. Dr. Benítez convidou qualquer cientista de qualquer país a colher amostras desses supostos corpos alienígenas e conduzir seus próprios estudos. Ele também alertou os céticos que consideram isso uma farsa para tomarem cuidado com essas afirmações, porque elas também poderiam destruir o trabalho que ele vem realizando há muitos anos. Chamar essas alegações de farsa era esperado, pois muitas análises de vídeos foram feitas que supostamente desmascararam esses corpos como falsos, mas não houve nenhum estudo científico que confirmasse isso. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é esperar que a ciência convencional ouse chamar Sr. Maussan blefe e confirme que esses corpos não são reais.