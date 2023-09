Especialistas elegem A MELHOR marca do mercado

A muçarela fatiada é um dos queijos mais consumidos no Brasil. De acordo com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a composição desse produto é definida como queijo de massa filada, macio e relativamente úmido, com uma média de 43% a 46% de umidade, 22% a 24% de gordura e teor de sal entre 1,6% a 1,8%.

Teste de Paladar: Avaliação das Marcas de Muçarela

O Paladar, renomado site especializado em gastronomia, convidou um júri especializado para avaliar nove marcas de muçarela encontradas nas redes de supermercados e eleger as melhores opções disponíveis no mercado.

Foi realizado um teste às cegas, no qual os jurados puderam provar fatias de muçarela fria, diretamente da embalagem, e também avaliar a performance do queijo após o aquecimento em um sanduíche simples, com duas fatias de muçarela no pão de forma sem casca.

A Importância do Sabor e do Derretimento

De acordo com os especialistas, o sabor da muçarela fica mais evidente na versão fria, direto da embalagem. No entanto, é no aquecimento que a qualidade do produto se destaca. O derretimento adequado é um dos principais critérios avaliados pelos jurados.

O time de jurados contou com a presença dos renomados chefs de cozinha Luciano Nardelli, da Carlos Pizza, Rodrigo Rizzo, do Caledonia, Pablo Inca, do Cora, e Fellipe Zanuto, do Hospedaria. Cada um deles contribuiu com sua experiência e paladar apurado para a avaliação das muçarelas.

Resultados do Teste: As Melhores Muçarelas Fatiadas do Mercado

Após cuidadosa avaliação, três marcas se destacaram como as melhores opções de muçarela fatiada disponíveis no mercado brasileiro.



Você também pode gostar:

Lac Lelo: A muçarela da marca Lac Lelo foi eleita a campeã do teste. Ela apresentou uma boa textura, cremosidade na boca e equilíbrio no sabor do sal. Além disso, o derretimento foi considerado satisfatório pelos jurados. Scala: A muçarela da marca Scala ficou em segundo lugar no ranking do Paladar. Ela derreteu bem no forno e conquistou os jurados com seu sabor lacteo marcante. A maioria dos convidados destacou a vontade de dar mais uma mordida. Aviação: A muçarela da marca Aviação ficou em terceiro lugar. Ela foi considerada um produto de sabor marcante e aroma de leite. O sal estava no ponto correto e apresentou um bom derretimento dentro do sanduíche.

Avaliação das Marcas Testadas

Além das três marcas mencionadas acima, outras marcas de muçarela fatiada foram testadas pelo júri do Paladar. Confira a avaliação completa de cada uma delas:

Polenghi : Segundo os jurados, a muçarela Polenghi apresentou um sabor um pouco rançoso, mas derreteu bem dentro do sanduíche.

: Segundo os jurados, a muçarela Polenghi apresentou um sabor um pouco rançoso, mas derreteu bem dentro do sanduíche. President : A muçarela President foi considerada suave demais, com quase nenhum sabor de sal. Sua aparência foi classificada como homogênea, remetendo a um produto industrializado.

: A muçarela President foi considerada suave demais, com quase nenhum sabor de sal. Sua aparência foi classificada como homogênea, remetendo a um produto industrializado. Sadia : A muçarela Sadia apresentou um bom desempenho durante o aquecimento, porém foi considerada sem sabor e sem sal pelos jurados. Sua aparência também foi classificada como opaca.

: A muçarela Sadia apresentou um bom desempenho durante o aquecimento, porém foi considerada sem sabor e sem sal pelos jurados. Sua aparência também foi classificada como opaca. Santa Clara : A muçarela Santa Clara foi avaliada como um produto com pouco sal, sabor suave demais e bastante gorduroso após o aquecimento. O derretimento foi considerado mediano pelos jurados.

: A muçarela Santa Clara foi avaliada como um produto com pouco sal, sabor suave demais e bastante gorduroso após o aquecimento. O derretimento foi considerado mediano pelos jurados. Tirolez : Na versão fria, a muçarela Tirolez apresentou uma textura levemente arenosa e aparência ressecada. No entanto, o aroma e o sabor da muçarela ficaram melhores após o aquecimento.

: Na versão fria, a muçarela Tirolez apresentou uma textura levemente arenosa e aparência ressecada. No entanto, o aroma e o sabor da muçarela ficaram melhores após o aquecimento. Três Marias: A muçarela Três Marias não derreteu bem e foi avaliada como ácida. Além disso, soltou muito óleo após o aquecimento.

Desfrute dos melhores queijos do mercado

Com base no teste realizado pelo Paladar, a muçarela fatiada da Lac Lelo, Scala e Aviação foram eleitas as melhores opções disponíveis no mercado brasileiro. No entanto, vale ressaltar que as preferências pessoais também influenciam na escolha do consumidor, cada um tem suas preferências de sabor e derretimento do queijo. Experimente as diferentes marcas e descubra qual delas agrada mais o seu paladar.

Curta a gastronomia e desfrute de momentos saborosos com as melhores muçarelas fatiadas do mercado!