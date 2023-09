Especialistas emitem ALERTA para as pessoas que COMEM MUITO RÁPIDO; confira

Comer é uma atividade essencial para a nossa sobrevivência, mas nem sempre damos a devida atenção ao processo. A correria do dia a dia nos leva a realizar muitas tarefas de forma automática, incluindo as refeições. No entanto, estudos mostram que a velocidade com que comemos pode ter um impacto significativo em nossa saúde e até mesmo no ganho de peso.

O Impacto de Comer Muito Rápido

Quando comemos rapidamente e mastigamos pouco os alimentos, estamos propensos a ingerir calorias desnecessárias. O resultado dessa falta de atenção à velocidade da alimentação é que pessoas que comem muito rápido tendem a ter excesso de peso.

O processo de sentir fome e saciedade leva tempo. Assim como demora para o nosso corpo enviar o sinal de “fome” ao cérebro, também leva tempo para enviar o sinal de saciedade. Esse sinal de “estou cheio” pode levar de 5 a 20 minutos para chegar ao cérebro. Portanto, se estivermos comendo muito rápido, é provável que continuemos ingerindo alimentos e calorias desnecessárias nesse intervalo.

Os Efeitos Negativos de Comer Muito Rápido

Estudos têm mostrado que as pessoas que comem muito rápido consomem entre 100 e 200 calorias extras em comparação com aquelas que comem mais devagar. Além disso, comer rapidamente pode levar a outros problemas de saúde, como armazenamento de gordura na região abdominal e níveis elevados de colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”.

Quando comemos rapidamente, os carboidratos estimulam a liberação de insulina, mas a resposta da insulina não é rápida o suficiente para remover a glicose da corrente sanguínea. Esses picos de glicose no sangue, se repetidos em excesso ao longo do tempo, podem aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças vasculares e outras complicações metabólicas.

Experimento Demonstrativo

Para ilustrar os efeitos da velocidade da alimentação, foi realizado um experimento em que um colaborador da BBC comeu a mesma comida em velocidades diferentes durante dois dias. A dieta consistia em um café da manhã com cereais e frutas, um almoço com salada e pão, e um jantar com legumes e frango. No primeiro dia, a instrução era comer bem devagar, enquanto no segundo dia a instrução era comer muito rápido.

Durante o experimento, foi instalado um aparelho para medir a concentração de glicose no sangue. Os resultados mostraram valores mais elevados para o dia em que o colaborador comeu em alta velocidade. Isso ocorre porque a liberação de insulina não é rápida o suficiente para remover a glicose da corrente sanguínea quando comemos rapidamente.

Técnicas para Reduzir a Velocidade da Alimentação

Mudar um hábito não é fácil, mas existem algumas técnicas que podem ajudar a reduzir a velocidade da alimentação. Uma das estratégias mais básicas é deixar os talheres sobre a mesa entre cada mordida, para que haja uma pausa natural entre as garfadas.

Além disso, é recomendado preferir alimentos menos processados, pois alimentos ultraprocessados tendem a ter uma textura mais macia, o que facilita a velocidade da alimentação. Optar por alimentos frescos e preparados em casa pode contribuir para uma alimentação mais lenta e consciente.

É importante ressaltar que cada caso é único, e é sempre recomendado consultar um médico especialista em nutrição para obter as melhores orientações de acordo com as necessidades individuais.

Dedique mas tempo às suas refeições

Comer muito rápido pode trazer consequências negativas para a saúde, como ganho de peso e problemas metabólicos. A velocidade da alimentação afeta a sensação de saciedade, levando a um consumo excessivo de calorias. Além disso, comer rapidamente pode resultar em picos de glicose no sangue e aumento do risco de desenvolver doenças crônicas.

Portanto, é importante dedicar tempo para as refeições, mastigar bem os alimentos e prestar atenção aos sinais de fome e saciedade. Ao adotar uma alimentação mais lenta e consciente, é possível melhorar a saúde e prevenir problemas relacionados à alimentação descontrolada.