‘Espero que ele esteja bem’: profissionais reagem à lesão repentina de Rafael Fiziev no UFC Vegas 79

Mateusz Gamrot está subindo na classificação, embora em circunstâncias nada ideais.

Uma lesão do oponente Rafael Fiziev encerrou abruptamente o confronto da luta principal do UFC Vegas 79, deixando Gamrot comemorando uma vitória silenciosa sobre outro top 10 dos leves. A luta parecia que iria corresponder ao hype depois de um primeiro round emocionante, mas apenas dois minutos do segundo round Fiziev caiu no chão de dor após desferir um chute alto.

No momento, a natureza da lesão de Fiziev não era clara, mas ele parecia sofrer algum tipo de lesão na perna esquerda que o impossibilitou de continuar. Gamrot inicialmente atacou Fiziev caído e comemorou a vitória antes de perceber o que havia acontecido.

Seus colegas que estavam assistindo ao tão aguardado confronto ficaram desapontados, com vários simplesmente amaldiçoando a sorte de Fiziev e rezando por seu bem-estar.

Veja as reações dos profissionais nas redes sociais abaixo.

Não é assim que você quer que uma briga acabe, ela estava ficando boa. Fique bom logo Fiziev —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 24 de setembro de 2023

Foda-se, isso é uma merda, cara. Eu egoisticamente preciso ver mais dessa luta – Sadiq Yusuf (@Super_Sadiq) 24 de setembro de 2023