Esposa de Bruce Willis faz revelação comovente sobre a doença do ator

EUem março de 2022, Bruce Willis‘ A família anunciou que o famoso ator estava se aposentando de atuar devido a um distúrbio de linguagem chamado afasia. No início deste ano, infelizmente, ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, no que foi uma clara deterioração da sua condição.

Meses depois desta triste notícia, sua esposa, Emma Heming-Willis, aproveitou a semana de conscientização sobre esta terrível doença nos Estados Unidos para comentar sobre suas lutas atuais.

“Não há cura ou tratamento para esta doença hoje”, declarou ela.

Emma Heming Willis dá primeira entrevista desde o diagnóstico de demência de Bruce

Desde então, Heming Willis tem usado sua conta no Instagram para postar vídeos e informações sobre a doença, além de aumentar a conscientização sobre essas doenças terríveis a serem estudadas e pesquisadas para prevenir seu impacto no futuro.

“Bem-vindo à Semana Mundial de Conscientização sobre TCD 2023. Sou apaixonada por aumentar a conscientização sobre esta doença chamada demência frontotemporal que entrou no mundo de nossa família”, escreveu ela em uma legenda no Instagram.

“Minha esperança é que vocês aprendam e tirem algo novo e útil desta semana. Estou aqui para que a próxima família saiba que eles não estão sozinhos e que há compreensão e esperança dentro de nossa forte comunidade FTD.”

Fãs de Willis gratos a Emma Heming-Willis

Na seção de comentários, os fãs do ator agradeceram a Emma pelo esforço e dedicação nesse momento difícil de sua vida.

“Meu pai teve FTD. Obrigado por conscientizar e sinto muito que você também esteja vivendo essa história”, foram as palavras de um fã.

“Você está fazendo um ótimo trabalho de conscientização!” acrescentou outro.

“Você é incrível. Obrigado por colocar esta questão aos olhos do público!” concluiu um terceiro fã.

O que é demência frontotemporal?

De acordo com alzheimers.gov, a demência frontotemporal é causada por um grupo de distúrbios que danificam gradualmente os lobos frontal e temporal do cérebro. Esse dano causa prejuízos no pensamento e no comportamento.

Expectativa de vida

Por ser uma doença degenerativa, as pessoas com a doença podem viver até 10 anos após o diagnóstico.

Porém, também há casos de pessoas que vivem menos de 2 anos após serem diagnosticadas por um especialista.

Finalmente, a demência frontotemporal é, juntamente com a doença de Alzheimer e a demência com corpos de Lewy, a terceira causa mais comum de demência neurodegenerativa entre os doentes.