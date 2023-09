Esposa de El Chapo faz festa em Los Angeles após libertação da prisão

Emma Coronel foi vista em Los Angeles na noite de sexta-feira com um grupo, entrando em um clube em Lynwood para um pouco de música ao vivo e diversão com sua equipe. O lugar onde eles chegaram é um centro de eventos chamado El Farallon … e dizem que essa festa foi organizada pelo advogado de Emma.

Aliás, essa advogada aparentemente também é cantora… porque ela estava no palco se apresentando. O nome dela é Mariel Colón Miró e ela estava dando um show e tanto para seu cliente.

Como você pode ver, Emma estava se divertindo no sofá – aparentemente tomando bebidas – e ficou praticamente sozinha. Porém, havia muitos seguranças por perto… então talvez seja por isso que as pessoas evitavam. Além disso… ela posou para algumas fotos fora do local também.