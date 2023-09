Esposa de jogador da NFL briga com Angelina Pivarnick de ‘Jersey Shore’ por causa de DM Slide

A esposa de um jogador do New York Jets está furiosa com o colega de elenco de “Jersey Shore” Angelina Pivarnick … alegando que a estrela de reality show apareceu nas mensagens diretas de seu marido neste fim de semana – apesar de saber que ele era um homem casado.

Alexis Bawden — Nick Bawden parceiro de longa data – disse que o incidente aconteceu na tarde de domingo… logo depois que o zagueiro entrou em campo para jogar contra o New England Patriots no MetLife Stadium em Jersey.

De acordo com Alexis, Pivarnick a viu vestida com roupas representando seu marido enquanto ela estava à margem do estádio … mas ignorou tudo – e enviou um DM para Nick no Instagram de qualquer maneira.