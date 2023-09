esse estado está com alerta de frente fria e TEMPESTADES

Após uma intensa onda de calor e temperaturas muito acima das esperadas para essa época do ano, o estado do Paraná está em alerta para uma frente fria e tempestades em muitas cidades.

Dessa forma, é importante estar atento e tomar uma série de medidas para evitar problemas de saúde devido às quedas bruscas de temperatura e até mesmo a amplitude térmica durante o dia.

Para ajudar você que mora nessas regiões ou que conhece alguém que mora, hoje trouxemos as principais informações da previsão do tempo e as recomendações do Simepar.

Sendo assim, não deixe de ler até o final para não perder nada sobre esse assunto tão importante.

Simepar alerta para frente fria e Tempestades no Paraná

O Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) emitiu um alerta para os paranaenses sobre uma queda brusca na temperatura a partir da última quarta-feira (27). Assim, ao longo dos dias subsequentes à emissão deste alerta, muitas cidades do estado devem sentir uma mudança repentina nas temperaturas.

Isso porque, nas últimas semanas, o Paraná estava coberto pelo alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) referente à onda de calor que acometeu a maioria dos estados brasileiros.

Agora, os paranaenses devem sofrer com a frente fria que está chegando, trazendo tempestades e temporais. A saber, esses são efeitos do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul nas últimas semanas.

Os meteorologistas alertam que as cidades da metade sul do estado devem ser as mais atingidas. Porém, em todo o território do Paraná devem haver temporais isolados e tempestades com raios e trovões.

Cidades mais afetadas pela frente fria e pelas tempestades

De acordo com o Simepar, algumas cidades devem passar por chuvas intensas, com precipitação volumosa, raios e ventos fortes. Além disso, a Defesa Civil paranaense emitiu um comunicado de alerta de risco moderado de desastres para diversos municípios do estado.

A saber, esses eventuais desastres incluem deslizamentos e enxurradas. Então, a Defesa Civil recomenda que as pessoas não se arrisquem nas estradas durante as chuvas. Caso estejam dirigindo, não tentem atravessar áreas alagadas, e se estiverem a pé, procurem um local seguro para se abrigar.

Além das cidades da região de Curitiba, os municípios do oeste, sudoeste, centro sul e sudeste também estão em alerta para tempestades, “Tempo instável com tempestade, frente fria provoca muita chuva e raios. Possibilidade de granizo”, informou o Simepar.

Veja as cidades mais afetadas pela frente fria e tempestades, além das suas respectivas temperaturas máxima e mínima:

Curitiba: 16°C/ 29°C;

Paranaguá: 18°C/ 28ºC

Rio Negro: 14°C/ 25°C

Ponta Grossa: 15°C/ 29°C

Como se cuidar nesse tempo de mudanças bruscas de temperatura?

Como vimos, várias cidades paranaenses estão passando por uma variação muito grande de temperatura. Além disso, a amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima no dia, também chama a atenção.

Desse modo, para evitar ficar doente, é preciso tomar certos cuidados. Uma das maneiras mais importantes de se proteger contra as variações de temperatura é vestir-se adequadamente. Durante quedas bruscas de temperatura, é recomendável usar várias camadas de roupas para manter o corpo aquecido nas horas mais quentes e poder ir retirando à medida que o dia fica mais quente.

Além disso, a hidratação adequada é fundamental para a manutenção da saúde. Assim, beber água regularmente e evitar bebidas alcoólicas ou excessivamente açucaradas é uma maneira eficaz de garantir a hidratação adequada.

É importante proteger a pele contra os raios UV nocivos usando protetor solar, roupas de proteção, chapéus e óculos de sol.

Por fim, se alimentar de forma adequada, ingerindo uma variedade de nutrientes é essencial para manter as defesas do corpo em dia para enfrentar doenças típicas desse clima instável.

Alerta laranja do Inmet para áreas específicas do Paraná

Além dos alertas do Simepar e da Defesa Civil para clima severo no estado do Paraná, o Inmet também emitiu um alerta laranja para ventos costeiros no litoral paranaense. Dessa forma, esse alerta começou a valer ontem (quarta-feira) e deve permanecer até pelo menos sexta-feira (29).

Esses ventos costeiros devem ser de 40 a 60 km/h e vir acompanhados de muita chuva. Aliás, a Marinha foi outro órgão a emitir comunicados de alerta para a região litoral, que deve sofrer com temporais e ondas de até 3 metros de altura, principalmente em Paranaguá.

Segundo o Inmet, as regiões metropolitana de Curitiba, central, sudoeste, oeste e sudeste serão atingidas pelo temporal.

Agora que você já sabe sobre todos esses alertas de frente fria e tempestades, fique atento e se cuide.