Esses itens são os queridinhos dos brasileiros; confira

Está procurando por Black Friday lista de desejos? Então, saiba que pelo menos um terço dos brasileiros pretendem gastar pelo menos R$ 1 mil durante o período. Aliás, a os itens queridinhos já estão no foco.

Uma pesquisa feita pela Méliuz, com 1.013 entrevistados apontou que os consumidores estão em busca de eletrônicos e eletrodomésticos. Mas, há outros objetos nesta lista e você confere quais são a seguir.

A Black Friday acontece em novembro e é um período em que as empresas oferecem descontos e promoções especiais aos clientes. Portanto, já virou hábito dos brasileiros aguardar esse mês para comprarem itens mais caros de suas listas de desejos.

Black Friday lista de desejos

Pelo menos 30% dos brasileiros têm a pretensão de gastar mais de mil reais com a Black Friday lista de desejos. Assim, os eletrônicos e eletrodomésticos estão entre as prioridades dos consumidores do país.

Os dados são obtidos considerando a intenção de comprar na data, que é de 95%, que é 62% maior que o ticket médio efetivo do evento em comparação ao ano passado, que foi de R$ 618, de acordo com informações da Neotrust.

A pesquisa da Méliuz foi realizada em agosto deste ano e pode apresentar uma margem de erro de 3% para mais ou para menos. Porém, já demonstra que os brasileiros estão ansiosos e se preparando para a Black Friday desse ano.

Sobre os participantes, a média tem entre 31 e 35 anos (21%) e é composta em grande parte por mulheres (54%). Além disso, estão concentrados na região Sudeste (54%), seguido por Nordeste (19%), Sul (15%), Centro-Oeste (8%) e Norte (4%).

31% dos entrevistados ainda não possuem orçamento para a Black Friday



Você também pode gostar:

Ainda de acordo com os dados da pesquisa, 31,4% dos entrevistados não possuem um orçamento estipulado para o evento. Segundo Gabriel Loures, diretor de novos negócios da Méliuz, isso demonstra que os consumidores aguardam as compras de oportunidade.

Para entender, as compras de oportunidade são aquelas que não estavam exatamente no radar de intenção dos clientes até a Black Friday. Então, podem ser de um ticket mais baixo e de itens de consumo diário, como produtos de limpeza. Porém, também podem ser aqueles em que as pessoas não esperavam trocar, mas encontraram uma oferta atrativa, como acontece com celulares e outros eletrônicos.

É ainda importante ressaltar que os dados não passam de uma expectativa para a Black Friday lista de desejos. Afinal, depende muito dos orçamentos das famílias e também do consumidor encontrar aquele item que realmente deseja.

Black Friday lista de desejos e a intenção de gastos

A pesquisa da Méliuz sobre Black Friday lista de desejos ainda apontou quanto os consumidores pretendem gastar neste ano:

14,2% – R$ 3 mil ou mais;

17,7% – R$ 1 mil a R$ 2.999;

11,9% – R$ 500 a R$ 999;

12% – R$ 300 a R$ 499;

11,7% – R$ 100 a R$ 299;

1,1% – até R$ 99.

Isso demonstra que as empresas devem estar atentas a todos os tipos de oferta para atender as necessidades do público. Ou seja, dos itens de consumo mais caros, até os habituais, como produtos de limpeza e do dia a dia.

O efeito da Copa na Black Friday

Em 2022 aconteceu a edição mais morna da Black Friday. Aliás, teve uma queda de 23% do faturamento, mas isso não deve se repetir em 2023. Afinal, os dados mostram que a Copa do Mundo afetou a atenção dos consumidores para as promoções do período.

O cenário desta vez é animador, isso porque, a pesquisa mostra que 95% dos entrevistados têm a pretensão de comprar produtos no evento do varejo, o que representa uma alta de 4 pontos em comparação com o estudo feito em 2022.

Outro ponto importante sobre Black Friday lista de desejos é a intenção de compra dos clientes, que apontou que:

50,9% buscam a categoria de smartphones, eletrônicos e eletrodomésticos, o que vai aumentar o ticket médio de vendas;

18,3% querem substituir os itens mais antigos ou repor algum que deixou de funcionar;

8,1% desejam antecipar as compras de natal;

Por fim, 7,9% querem estocar os produtos recorrentes, que são de consumo diário.

Já as categorias que apresentam maior interesse do público para a Black Friday 2023 são:

Eletrônicos (49,2%);

Eletrodomésticos e Eletroportáteis (44,8%);

Roupas (30,8%);

Acessórios e calçados (27,7%);

Perfumes e cosméticos em geral (21,5%).

Os interesses do público apresentados na pesquisa sobre Black Friday lista de desejos mudou em relação ao ano passado. Então, a busca por eletrônicos será maior em 2023.