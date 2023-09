EssilorLuxottica ABRE VAGAS em TRÊS REGIÕES do país

A EssilorLuxottica, empresa multinacional ítalo-francesa verticalmente integrada, com sede em Paris e fundada em 1 de outubro de 2018 a partir da fusão da italiana Luxottica com a francesa Essilor, está contratando novas pessoas no mercado. Posto isso, antes de contar mais sobre a companhia, veja quais são as vagas:

Gerente de Vendas – Catarina Fashion Outlet – São Roque – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Iguatemi Campinas – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor Ray Ban – Shopping Center Norte – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Analista Demand Planning PL – São Paulo – SP – Administração Geral;

Vendedor (a) Oakley – Shopping Center Norte – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Estoquista – Shopping Center Norte – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Curitiba – PR – Lojas / Shopping;

Vendedor Responsável – BH Shopping – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Gerente de Vendas – Barra Rio Shopping – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a EssilorLuxottica

Sobre a empresa, podemos frisar que trata-se da líder global em design, fabricação e distribuição de lentes oftálmicas, armações e óculos de sol.

Formada em 2018 pela combinação da Essilor e Luxottica, a empresa combina dois séculos de inovação e esforço humano para elevar o cuidado com a visão e a experiência do consumidor em torno dele. É o lar das marcas de óculos e cuidados com a visão mais amadas e amplamente reconhecidas do mundo.

O que é preciso para se candidatar?

Bom, agora que as vagas da EssilorLuxottica já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

