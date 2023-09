ESTA é a dica que o Detran NÃO quer que você DESCUBRA

Uma inovação notável oferece aos condutores um método prático e ágil para acessar facilmente os registros de transgressões cometidas que está no Detran. Enquanto isso, também proporciona a chance de conquistar descontos substanciais mediante a efetuação antecipada das penalidades.

Esta é uma excelente maneira de economizar e evitar gastos suplementares. Então, serve como incentivo à pronta e eficaz regularização das infrações que ficam listadas no Detran.

A dica valiosa que o Detran geralmente não quer que os condutores fiquem sabendo

Você tinha conhecimento de que pode economizar até 40% nas sanções de trânsito utilizando o sistema da Carteira Digital de Trânsito? Ao usufruí-la, é possível obter de imediato os detalhes sobre as infrações cometidas, simplificando o processo de regularização.

Não é mais necessário aguardar dias ou até semanas para receber a notificação da penalidade pelo correio. Para isso, basta verificar o aplicativo e conhecer exatamente quais infrações foram registradas em seu nome.

Uma das principais vantagens desse sistema é a oportunidade de conquistar descontos consideráveis no montante das penalidades. Ao efetuar o pagamento dentro do prazo determinado, geralmente em até 30 dias após a infração, é possível garantir um desconto de até 40% sobre o total da penalidade.

Com apenas alguns cliques na aplicação, é viável gerar o boleto de pagamento e realizar a quitação de maneira conveniente e rápida. Não é preciso mais se dirigir a um ponto de atendimento ou aguardar em filas. Tudo pode ser realizado virtualmente, no conforto de sua residência ou local de trabalho.

Entretanto, é fundamental lembrar que o desconto só é aplicável para pagamentos antecipados. Se deixar passar o prazo estipulado, o valor da penalidade será integral e não haverá mais a possibilidade de obter o desconto. Portanto, é crucial ficar atento às notificações e prazos para aproveitar ao máximo essa oportunidade.



A aplicação CDT

Lançada em 2019, a aplicação já alcançou a incrível marca de 50 milhões de utilizadores e está disponível para dispositivos das plataformas Android e iOS. Esse documento eletrônico oferece uma série de benefícios e conveniências em relação ao formato físico convencional.

Sem a necessidade de portar documentos físicos, você pode acessar sua habilitação e seu Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de maneira rápida e descomplicada através do seu dispositivo móvel. Não importa mais se esquecer ou perder sua carteira, basta ter o celular à mão.

Esses documentos estarão constantemente à sua disposição em seu celular, protegidos por senha e com a opção de bloqueio remoto caso o dispositivo seja extraviado. Além disso, todos os dados são criptografados, garantindo a segurança de suas informações.

Então, você pode realizar consultas e emitir certidões sem precisar se deslocar até um ponto de atendimento. Dessa forma, economiza tempo e evita procedimentos burocráticos desnecessários.

A aplicação envia notificações automaticamente, lembrando você dos prazos e oferecendo a opção de agendar atendimentos. Com isso, você sempre estará em conformidade com a documentação de seu veículo, evitando penalidades e possíveis complicações futuras. São mais de 2 mil órgãos cadastrados no sistema, incluindo Detran, DNIT, prefeituras, Polícia Rodoviária Federal, entre outros.

Regras de trânsito que mais multam

Farol baixo – Essa é uma questão que ainda causa confusão para muitos motoristas brasileiros. Afinal, a luz baixa dos faróis era necessária em todas as estradas do país, mas essa obrigatoriedade não existe mais. Agora, ela só é obrigatória em estradas de pista simples, sem a presença de pistas duplas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A exceção a essa regra são os veículos equipados com luz diurna, que não precisam usar o farol baixo durante o dia. No entanto, independentemente do tipo de via, todos os veículos devem ligar os faróis durante a noite;

Insulfilm – No caso dos filmes protetores para os vidros, eles devem permitir a passagem de pelo menos 70% da luminosidade. A instalação irregular desses filmes é proibida de acordo com o CTB. Além disso, os filmes não devem apresentar bolhas. É importante ressaltar que essa medida visa garantir que seja possível ver o que ocorre no interior do veículo, como forma de prevenir atividades criminosas, de acordo com as novas regras de trânsito;

Cadeirinha – Ademais, outro ponto que ainda gera dúvidas entre os motoristas é o uso de cadeirinhas para crianças. Segundo o CTB, o uso de cadeirinhas é obrigatório para todas as crianças com menos de 10 anos de idade ou com altura inferior a 1,45 metros. Essa medida foi implementada devido ao aumento de acidentes envolvendo crianças nessa faixa etária nos últimos anos. É fundamental seguir essa regra para garantir a segurança das crianças no trânsito.