ESTA É A HORA! Tire a CNH de GRAÇA DESTA forma

Um dos desafios do transporte no Brasil é a escassez de condutores capacitados. Estes devem possuir CNH compatível, conhecimento adequado para atender às demandas técnicas e operacionais desse setor. Segundo a CNT (Confederação Nacional do Transporte), quase metade das empresas envolvidas no transporte de carga e de passageiros por estradas enfrentam dificuldades para contratar condutores com as habilidades necessárias. Isso ocorre porque o ramo de atuação exige um nível elevado de treinamento e experiência.

Por exemplo, para operar veículos de transporte de produtos perigosos, é necessário atender a requisitos como ter mais de 21 anos de idade. Além disso, deve-se ter a CNH nas categorias D ou E, além de completar cursos específicos. A boa notícia é que em 2023 foi lançado o projeto “Mais Motoristas” pelo SEST SENAT, que tem o potencial de reverter essa situação.

Para ser motorista profissional é preciso aproveitar o projeto do SEST SENAT

Resumidamente, o SEST SENAT está oferecendo a oportunidade de realizar a alteração de categoria da CNH de forma gratuita. Isso acontecerá juntamente com um curso de formação voltado para aqueles que desejam se tornar motoristas profissionais.

Primeiramente, é fundamental ressaltar o êxito da iniciativa promovida pelo SEST SENAT. Na sua primeira edição, o programa Mais Motoristas contabilizou aproximadamente 55 mil inscritos. Foram mais de 8,5 mil provenientes de São Paulo (SP) e 7,3 mil do Mato Grosso do Sul (MS).

Inicialmente, a instituição disponibilizou 2.793 vagas distribuídas em 86 unidades por todo o país. A relação dos candidatos selecionados para a primeira fase do projeto foi divulgada no final de agosto. Nos próximos meses, estão previstas mais etapas do programa.

De acordo com Nicole Goulart, diretora-executiva nacional do SEST SENAT, o programa visa fornecer ao mercado de trabalho um grande contingente de profissionais preparados para ingressar no setor de transporte. Ela destacou o seguinte: “Nesta iniciativa, combinamos os requisitos legais e de formação para simplificar a vida tanto dos trabalhadores quanto das empresas. O SEST SENAT cobrirá os custos relacionados à alteração de categoria da CNH para todos os candidatos selecionados, o que pode variar de R$ 3 mil a R$ 4 mil, dependendo da região do país. Além disso, oferecemos treinamento aos profissionais, abordando tanto a teoria quanto a prática em veículos equipados com tecnologia avançada”.

Como funciona esse programa que oferece CNH gratuita?



É importante destacar que a mudança de categoria da CNH pode ser realizada a partir das categorias AB, B, AC ou C para D ou E, ou de D para E. Após concluir o processo de alteração da carteira de motorista, os participantes do programa têm a opção de escolher um dos cursos oferecidos pela Escola de Motoristas. As opções de cursos incluem:

Transporte de Produtos Perigosos;

Cargas Indivisíveis;

Transporte Coletivo de Passageiros;

Transporte de Escolares.

Os selecionados na primeira chamada do programa receberam um e-mail contendo todas as instruções necessárias e orientações sobre como entregar os documentos exigidos. Eles devem comparecer às unidades que selecionaram durante o processo de inscrição.

É importante observar que não há necessidade de se apressar, pois o prazo para essa etapa é de três dias úteis a partir de 1º de setembro. Após isso, os participantes podem aguardar a conclusão do processo de mudança de categoria, de acordo com o calendário estabelecido por cada escola.

Brasileiros se recusam a acreditar em nova regra da CNH

Como é amplamente conhecido por muitos brasileiros, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação é um procedimento necessário após certo período de tempo. No entanto, uma nova legislação tem gerado preocupação entre os motoristas no Brasil.

O Projeto de Lei nº 98/2015 surgiu com uma proposta de mudança significativa, que foi aprovada pelo Senado Federal em agosto deste ano. Essa proposta estabelece a obrigatoriedade de exames psicológicos para a renovação da carteira de motorista.

É importante ressaltar que, para que essa proposta se torne lei, ainda é necessário que o texto seja submetido a uma análise detalhada e posterior votação na Câmara dos Deputados, antes de passar pelo estágio da sanção presidencial. As alterações propostas pelo projeto de lei têm o objetivo de aprimorar a segurança nas estradas e promover a conscientização dos motoristas sobre a sua responsabilidade no trânsito.

Assim, com essas mudanças, todos os motoristas, independentemente da categoria de CNH que possuam, serão obrigados a realizar um teste psicológico para renovar o documento. Antes da nova lei, o teste psicológico era aplicado apenas para pessoas que estavam obtendo a carteira pela primeira vez. Devido a essa mudança, muitos motoristas estão demonstrando sua insatisfação, pois agora precisarão passar por esse processo de avaliação, independentemente do tempo que já dirigem.