ESTA é a VERDADE sobre FIM do ChatGPT

Atualmente, diversas tecnologias têm se tornado cada vez mais presentes em nossa rotina, e a Inteligência Artificial (IA), com o ChatGPT, é um exemplo disso. Ela está amplamente difundida, muitas vezes sendo utilizada de maneira imperceptível, como nos atendimentos automáticos em redes sociais.

Certamente, o ChatGPT é uma tecnologia que ganhou destaque recentemente. Mas, curiosamente, ele enfrentou alguns problemas de instabilidade nesta semana.

ChatGPT fora do ar?

A instabilidade no ChatGPT ocorreu no início desta semana, quando diversos usuários relataram dificuldades para acessar a plataforma. Alguns não conseguiram entrar na quarta-feira.

Contudo, mesmo aqueles que conseguiram fazer login não obtiveram respostas satisfatórias para suas perguntas. Essa situação chamou a atenção, e o termo “ChatGPT caiu” teve um aumento significativo nas buscas do Google.

Tecnologia vai acabar?

Naturalmente, essa instabilidade gerou especulações sobre o futuro do ChatGPT, levando algumas pessoas a questionarem se estavam bloqueadas na plataforma. No entanto, o Status OpenAI, responsável pelo monitoramento da plataforma, confirmou que algo estava errado e estava investigando o problema. Não há indícios de que o ChatGPT será encerrado; pelo contrário, a equipe por trás da IA continua aprimorando suas pesquisas.

ChatGPT ainda está com erro?

Quanto à situação atual do ChatGPT, é possível utilizá-lo normalmente, às vezes, com apenas uma pequena demora após o login. Isso sugere que o chat está funcionando em perfeitas condições. É importante destacar que esse ocorrido acontece em um momento em que novas ferramentas semelhantes, como o Bard do Google, estão surgindo no mercado.



Por fim, se você encontrar a mensagem “Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com” ao usar o ChatGPT, não se preocupe. Isso não significa que você foi bloqueado. A tradução da mensagem sugere que você entre em contato com o suporte por meio do site mencionado, pois a equipe do OpenAI costuma resolver esses problemas facilmente.

Recursos pouco conhecidos da plataforma

Algumas adições foram divulgadas recentemente pela OpenAI através da conta oficial da empresa no ex-Twitter. Estas novas funcionalidades foram gradualmente disponibilizadas ao longo dos dias.

Dicas de comando

Ao acessar a plataforma, antes mesmo de iniciar a conversa, os utilizadores encontram exemplos de comandos na página principal do ChatGPT. Esta ferramenta fornece frases prontas que podem ajudar os utilizadores a se familiarizarem com o chatbot, tornando a experiência com o sistema de inteligência artificial mais fluída e agradável.

Exemplos de respostas

De forma semelhante aos comandos, também são oferecidos exemplos de respostas que podem ser utilizados para enriquecer o diálogo com o ChatGPT. Essas sugestões aparecem imediatamente acima da área de digitação, visando promover uma conversa dinâmica e prolongada, abordando uma variedade de tópicos relacionados ao assunto em discussão.

Modelo padrão

Os assinantes do plano Plus do aplicativo agora têm acesso ao ChatGPT-4 como o novo modelo padrão. Esta atualização representa um avanço significativo para o aplicativo, uma vez que substitui a versão anterior, GPT-3.5. O GPT-4 introduz a capacidade de lidar com imagens, música e vídeos, além de permitir o envio de até 50 mensagens a cada intervalo de 3 horas.

Carregamento de arquivo

O carregamento de arquivos é uma das funcionalidades mais notáveis oferecidas aos usuários da versão Plus. Isso permite que os assinantes aproveitem o ChatGPT para escrever códigos, realizar cálculos complexos e gerar gráficos, tornando a plataforma ainda mais versátil. O recurso permite o carregamento simultâneo de até 10 arquivos, eliminando a necessidade de selecioná-los individualmente. Esta ferramenta está disponível como parte da versão beta, que faz uso do Code Interpreter.

Login do ChatGPT

Outra melhoria significativa está relacionada ao período de login. Agora, os usuários não serão desconectados a cada duas semanas, o que torna a experiência mais contínua e evita interrupções frequentes no uso da plataforma. Isso permite que os usuários retomem suas atividades sem preocupações com o login frequente.

Atalho no teclado

Além disso, a introdução de atalhos de teclado na última atualização é uma adição valiosa para agilizar várias ações e aprimorar a experiência dos usuários com o ChatGPT. Por exemplo, atalhos como Ctrl + Shift + C para copiar o conteúdo completo do código e Ctrl + / para acessar a lista de atalhos disponíveis facilitam a interação com o chatbot.

Essas melhorias contínuas demonstram o compromisso da OpenAI em aprimorar a funcionalidade e utilidade do ChatGPT, proporcionando aos usuários uma experiência mais rica e envolvente com o sistema de inteligência artificial. Essas adições recentes certamente contribuirão para tornar a interação com o ChatGPT mais eficaz e agradável.