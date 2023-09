ESTA MOEDA Antiga vale agora R$3600

Você sabia que uma única moeda pode valer R$ 3.600? É isso mesmo! Conhecido como numismático, o ramo dos colecionadores de moedas e cédulas raras e antigas está crescendo cada vez mais no Brasil. Para começar a faturar uma grana extra com moedas é preciso entender os detalhes deste universo.

O que torna uma moeda rara?

Existem diversos fatores que podem tornar uma moeda valiosa e rara. Alguns desses fatores incluem:

Quantidade de peças emitidas: Quanto menor a quantidade de moedas produzidas, maior é a chance de ela se tornar rara. Moedas com edições limitadas, erros de cunhagem ou que tenham sido retiradas de circulação podem ter um valor maior. Contexto histórico: Moedas que foram emitidas em períodos históricos marcantes, como guerras, revoluções ou eventos comemorativos, tendem a ter um valor maior devido ao seu significado histórico. Estado de conservação: Moedas em bom estado de conservação, sem desgastes ou danos significativos, são mais valorizadas pelos colecionadores. Erros de cunhagem: Moedas com erros de cunhagem, como falhas na impressão, marcas ou letras invertidas, podem ser bastante procuradas por colecionadores. Data de lançamento: Moedas mais antigas, especialmente aquelas que já saíram de circulação, podem ter um valor maior devido à sua idade e escassez.

Avaliando o valor das moedas raras

Uma vez identificada uma moeda rara, é importante avaliar seu valor de mercado. Para isso, é recomendável considerar os seguintes aspectos:

Estado de conservação: Moedas em melhor estado de conservação tendem a ter um valor mais elevado. Avalie o desgaste, arranhões ou outros danos que possam afetar a aparência e a integridade da moeda. Procura no mercado: Verifique a demanda por essa moeda específica no mercado de colecionadores e investidores. Moedas que são altamente procuradas tendem a ter um valor mais alto. Negociação com especialistas: Caso você deseje vender a moeda, considere buscar a orientação de especialistas em leilões ou casas numismáticas para obter uma avaliação precisa e orientação sobre como proceder com a venda.

Moeda antiga valiosa



De cor prata, alta comercialização e procura, ela está entre as primeiras moedas da República. Estamos falando da moeda antiga e valiosa lançada no ano de 1908, a famosa moeda 2000 Réis. São conhecidas no universo numismático como “XX GRMMAS”, fazendo alusão às suas 20 gramas de prata. No seu anverso, a moeda traz a efígie da República representada por uma mulher. No anverso da moeda está escrito “REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL” e o ano de 1908 que está entre duas estrelas. No reverso da moeda está o seu valor “2000 RÉIS” e a frase “ORDEM E PROGRESSO”. Essa moeda rara e antiga pode chegar a valer R$ 3.600,00.

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Grupos de Facebook

Anunciar suas moedas em sites como Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio. Já quem opta por anunciar em sites de leilões de moedas raras, geralmente eles cobram uma comissão que pode chegar a 50%.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Numismática Floriano: whatsapp 51 99254-4747

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.