ESTA MOEDA de 1 REAL das Olímpiadas vale R$800 e você pode ter guardada!

Em 1994, a moeda de 1 real foi introduzida ao mundo como parte do Plano Real, um movimento estratégico para estabilizar a economia brasileira. Desde então, esta moeda sofreu várias alterações, tanto em seu design como em sua composição.

As Joias Escondidas: Moedas Raras e Valiosas

Além do valor nominal, existem moedas de 1 real que possuem um valor adicional devido à sua raridade ou erros de cunhagem. Um exemplo notável é a moeda das Olimpíadas do Mascote Vinicius, que caso apresente um erro de cunhagem do reverso invertido.

“É um erro difícil de certificar, pois o núcleo pode ser removido e recolocado. Como ele não é eletro revestido, não deixa marcas. Deve-se fazer uma minuciosa avaliação e verificar o corte interno do núcleo para verificar se não está liso.” – Catálogo Moedas com Erros, 3ª Edição, 2023.

A Preciosa Moeda de 1 Real do Mascote Vinicius

Uma das moedas mais valiosas de 1 real é a moeda do Mascote Vinicius. Esta moeda rara pode chegar a valer R$800 devido à sua raridade.

Saiba mais detalhes dessa moeda rara e aprenda identificá-la no vídeo abaixo:



Os Fatores que Determinam a Raridade de uma Moeda

A raridade de uma moeda é determinada por vários fatores, incluindo a quantidade produzida, o ano de fabricação, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem.

Avaliando o Valor da Moeda de 1 Real

A avaliação do valor de uma moeda de 1 real é um processo complexo que leva em consideração vários fatores, como a raridade, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem. Existem várias ferramentas disponíveis para auxiliar nesta avaliação.

Outras Moedas Raras de 1 Real

Avaliando o Valor de uma Moeda Rara de 1 Real

A avaliação do valor de uma moeda rara de 1 real é complexa e depende de diversos fatores, como a raridade, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem. Existem várias ferramentas que podem auxiliar nesta avaliação, como catálogos especializados, sites de numismática e profissionais da área.

Ferramentas para Avaliação

Catálogos Especializados

Os catálogos especializados são uma excelente ferramenta para avaliar o valor de uma moeda. Eles contêm informações detalhadas sobre cada moeda, como o ano de fabricação, a quantidade produzida e a presença de erros de cunhagem.

Catálogo Moedas com Erros

O catálogo Moedas com Erros, escrito por Lucimar Bueno e Edil Gomes, é uma referência no assunto. A obra, em sua 3ª edição, traz informações detalhadas sobre vários erros de fabricação, incluindo o núcleo cortado em meia-lua.

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões. Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira; Lojas especializadas em numismática; Leilões de moedas; >Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre; Casas de compra de moedas; Encontros presenciais; Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem: