ESTA MOEDA de 1 REAL Vale R$850 e você pode está com ela Agora!

A numismática, estudo das moedas raras, esconde segredos interessantes e, às vezes, muito lucrativos. Uma dessas preciosidades é a moeda rara de 1 real, que pode chegar a valer R$850! Vamos mergulhar no mundo fascinante das moedas e entender por que esta moeda em particular é tão valiosa.

O Início da Moeda de 1 Real

A moeda de 1 real surgiu em 1994, no contexto do Plano Real. Desde então, ela passou por diversas alterações em seu design e composição, tornando algumas de suas versões verdadeiros tesouros para os colecionadores.

O Que Define a Raridade de uma Moeda?

A raridade de uma moeda é determinada por diversos fatores, como a quantidade produzida, o ano de cunhagem, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem.

A Moeda Rara de 1 Real que vale até R$850

Existem moedas de 1 real que valem muito mais do que seu valor nominal. Um exemplo notável é a moeda de 1 real com defeito do núcleo deslocado, que pode alcançar um alto valor por ser uma moeda com anomalia. Veja todos detalhes desta moeda rara no vídeo abaixo:

Existem outras moedas de 1 real que são altamente valorizadas devido à sua raridade e condições. Entre elas, destacamos 17 moedas de 1 real que valem R$7220 e a moeda do “vinicius” que pode valer R$800.

Avaliando o Valor de uma Moeda Rara de 1 Real

A avaliação do valor de uma moeda rara de 1 real é complexa e depende de diversos fatores, como a raridade, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem. Existem várias ferramentas que podem auxiliar nesta avaliação, como catálogos especializados, sites de numismática e profissionais da área.

Ferramentas para Avaliação

Catálogos Especializados

Os catálogos especializados são uma excelente ferramenta para avaliar o valor de uma moeda. Eles contêm informações detalhadas sobre cada moeda, como o ano de fabricação, a quantidade produzida e a presença de erros de cunhagem.

Catálogo Moedas com Erros

O catálogo Moedas com Erros, escrito por Lucimar Bueno e Edil Gomes, é uma referência no assunto. A obra, em sua 3ª edição, traz informações detalhadas sobre vários erros de fabricação, incluindo o núcleo cortado em meia-lua.

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões. Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira; Lojas especializadas em numismática; Leilões de moedas; Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre; Casas de compra de moedas; Encontros presenciais; Anúncios especializados em numismática.

Entenda o Estado de Conservação das Moedas Raras

A classificação de conservação de moedas raras é um padrão usado na numismática para categorizar moedas com base em seu estado de preservação e desgaste. Essa classificação é crucial na avaliação do valor de mercado de uma moeda para fins de colecionismo. Uma moeda rara em perfeito estado, conhecida como Flor de Cunho (ver tabela abaixo), pode valer de 3 a 30 vezes mais que uma moeda em estado mediano, categorizada como MBC (“Muito Bem Conservada”). Essa classificação, embora subjetiva, é amplamente aceita e utilizada no Brasil.

Flor de Cunho (FC)

Moedas raras classificadas como Flor de Cunho (FC) estão em perfeito estado, sem sinais de desgaste ou manuseio. Elas mantêm o brilho original da cunhagem e seus detalhes são perfeitamente preservados.

Soberba (S ou Sob)

Moedas raras classificadas como Soberba (S ou Sob) mantêm cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original. Elas apresentam algum brilho da cunhagem e podem ter uma pequena imperfeição.

Muito Bem Conservada (MBC)

As moedas raras classificadas como Muito Bem Conservada (MBC) mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original. O desgaste deve ser uniforme e a orla pode apresentar uma imperfeição média.

Bem Conservada (BC)

As moedas raras classificadas como Bem Conservada (BC) apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis a olho nu, sem o uso de uma lente.

Regular (R)

As moedas raras classificadas como Regular (R) devem apresentar no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis com o auxílio de uma lente.

Um Tanto Gasta (UTG)

As moedas raras classificadas como Um Tanto Gasta (UTG) apresentam apenas a silhueta da figura principal. Estas moedas não são geralmente colecionáveis, exceto em casos de moedas extremamente raras.

Estados de Conservação Intermediários

Além das categorias principais de classificação, existem estados de conservação intermediários que oferecem uma descrição mais precisa do estado de conservação de uma moeda rara.

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Em resumo, a moeda de 1 real com o defeito de núcleo deslocado é um verdadeiro tesouro que pode estar escondido em sua carteira. Se você tiver sorte o suficiente para encontrar uma, poderá embolsar até R$850. Então, da próxima vez que receber uma moeda de 1 real, não se esqueça de olhar atentamente. Você nunca sabe o que pode encontrar!