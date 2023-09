ESTA MOEDA de 10 centavos vale 300 vezes mais.

O universo da numismática, ou o estudo e coleção de moedas, é um campo fascinante que pode ser bastante lucrativo para aqueles que possuem moedas raras. Uma dessas moedas é a moeda de 10 centavos do Brasil ano 1998, que pode valer muito mais do que seu valor facial e é capaz de você ter guardada.

O que é a Numismática

A numismática é uma paixão para muitos, e uma forma de investimento para outros. Para alguns, é uma mistura de ambos. As moedas raras, como a moeda de 10 centavos, podem ser altamente valorizadas por sua raridade e condição.

A Ascensão da Moeda Digital

Com o avanço da tecnologia, o uso de dinheiro físico tem diminuído. Mais pessoas estão optando por usar cartões de débito ou transferências digitais, como o PIX. No entanto, isso não diminuiu o interesse pelas moedas físicas, especialmente as raras.

A Moeda de 10 Centavos que vale 300 vezes seu valor nominal

Muitas pessoas podem ter uma fortuna em suas casas sem saber. Moedas de 10 centavos, que podem ser facilmente descartadas como sem valor, podem na verdade ser muito valiosas.

Nem todas as moedas são valiosas. No entanto, moedas com falhas, desenhos raros ou detalhes únicos podem ser verdadeiras joias. No caso da moeda de 10 centavos, seu valor depende muito de seu estado de conservação também.

Existe uma moeda de 10 centavos modelo novo(moeda dourada) ano 1998 muito desejada, por ter um reverso duplo, com vários elementos duplicados, como seu valor facil, estrelas, globo e data. Conheça todos detalhes no vídeo abaixo:



Outras moedas de 10 centavos que vale bastante dinheiro

Os colecionadores classificam as moedas de 10 centavos de acordo com seu estado de conservação. Dependendo de como a moeda foi guardada, ela pode valer uma pequena fortuna.

Moedas de 10 centavos do ano 2000

Uma moeda de 10 centavos do ano 2000 pode valer até R$ 250, se estiver em perfeito estado de conservação, conhecido como “flor de cunho”. Existem outras categorias também, com valores variados.

Moedas de 10 centavos do ano 1999

As moedas de 10 centavos de 1999 são ainda mais raras e valiosas. Dependendo do estado de conservação, elas podem valer mais de R$ 300.

Vale a Pena Vender Moedas Antigas?

A resposta para essa pergunta depende de vários fatores. O valor de uma moeda antiga pode ser influenciado pela sua raridade, conservação, data e até mesmo pela quantidade de compradores interessados.

Se você não é um colecionador e encontrou moedas antigas perdidas, a venda pode ser uma boa opção. Porém, encontrar o lugar certo para vender suas moedas e conseguir um bom valor por elas pode ser um desafio.

Em alguns casos, você pode até ter sorte de encontrar um leilão ou comprador que esteja interessado especificamente na sua moeda para completar sua coleção. Em 2014, uma moeda do período imperial foi arrematada por US$ 500 mil em um leilão!

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.