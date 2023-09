Todos os dias, muitos colecionadores buscam por esta nota rara de R$ 2, muito difícil de ser encontrada em circulação devido à sua produção ter sido tão baixa.

Trata-se de uma cédula que não possui defeitos de fabricação, como ocorre em outros casos de moedas raras que são vendidas por valores elevados. Nesse caso em específico, é apenas a raridade da nota que faz com que ela se torne muito especial para os colecionadores.

E sabe o que mais? Pode ser que você a tenha em casa, sem ter se dado conta disso. Quer saber mais sobre essa oportunidade de conquistar R$ 500 com uma nota de dois reais? Acompanhe este texto e tire as suas dúvidas!

Esta NOTA RARA de R$ 2 pode ser vendida HOJE por R$ 500! Veja detalhes

A nota rara de R$ 2 que pode ser vendida por R$ 500 diz respeito a um e exemplar que foi feito em uma produção baixa. O que seria uma produção baixa? Uma produção que sequer atingiu a quantidade de milhões de cédulas produzidas.

Normalmente, a produção de cédulas pode ultrapassar milhões de impressões, fazendo com que essas notas sejam utilizadas por muitas pessoas, todos os dias, ou seja, é uma cédula fácil de ser encontrada. Porém, quando a produção sequer atinge um milhão de “exemplares”, digamos assim, a moeda e a nota passam a ser raras.

No caso da nota rara de R$ 2, estamos falando de uma em específico que inicia o seu número de série com as letras “CJ”. A numeração está entre CJ 033306001 a CJ 033600000.

Essa série de notas de dois reais consiste em uma produção de apenas 294 mil cédulas, o que as tornam muito difíceis de serem encontradas. Pois imagine a situação: no Brasil, existem mais de 200 milhões de pessoas, logo, as chances de cada uma ter a oportunidade de encontrar uma cédula dessa são muito baixas.



Consequentemente, essa cédula de 2 reais vem sendo cada vez mais procurada por colecionadores que buscam ter acesso a todas as moedas e notas que são consideradas difíceis de ser encontradas.

Quanto ao valor de R$ 500 pago pela nota, é importante destacarmos um adendo. Como estamos falando de uma compra para coleção, é fundamental que a sua cédula esteja em bom estado de conservação. Caso ela esteja muito amassada, riscada, manchada ou até mesmo rasgada, as chances de esse valor reduzir são grandes.

Portanto, além de avaliar se você tem esse tipo de cédula na sua casa, certifique-se de mantê-la bem protegida para evitar danos no papel que possam prejudicar a precificação mais tarde.

Onde vender a nota rara de R$ 2?

A venda da nota rara de R$ 2 pode acontecer tanto pela internet quanto em lojas físicas especializadas em produtos antigos e moedas raras. Na internet, você pode divulgar nas redes sociais e em sites específicos sobre o assunto. Além disso, o Mercado Livre também pode ser uma boa opção de canal de venda.

Já pessoalmente, é necessário procurar na sua cidade ou região algum estabelecimento que atue com esse tipo de compra e venda, a fim de apresentar a sua nota rara e, quem sabe, faturar hoje mesmo os seus R$ 500.

Não custa nada dar uma verificada na possibilidade de ter a moeda e, depois disso, sair em busca de um comprador, concorda?