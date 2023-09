Está precisando de dinheiro? NUBANK lança grande NOVIDADE

O Nubank surgiu com o objetivo de facilitar os serviços bancários, oferecendo maior comodidade e poder aos seus clientes. A complexidade dos serviços financeiros, que costumava afastar as pessoas, são simplificadas pelo banco digital, que tenta promover experiências positivas para os usuários.

Em 2022, o Nubank surpreendeu seus clientes ao anunciar o lançamento de uma nova operação: empréstimo que utiliza o dinheiro guardado dos usuários como garantia. Em suma, as pessoas poderiam contratar algum empréstimo e teriam o valor que de suas contas como garantia para o pagamento da dívida.

Neste ano, o Nubank realizou algumas mudanças na operação para deixá-la ainda mais acessível aos clientes. A partir de 2023, os usuários passaram a ter a possibilidade de utilizar o saldo das suas contas para contratar empréstimos. Isso acontece de forma rápida e tranquila, sem a burocracia que a operação costuma ter.

Entenda como a modalidade funciona

De acordo com o Nubank, as taxas de juros dos empréstimos são mais baixas que a média do mercado. Dessa forma, os usuários podem contratar a operação sem precisar pagar valores muito elevados de juros.

As pessoas que têm conta no Nubank e estão precisando de empréstimo podem contratar a modalidade de maneira instantânea. O processo é bastante simples e, mesmo que o usuário não tenha saldo em suas contas, poderá transferir um valor bem na hora da contratação. Assim, terá saldo na conta que será utilizado como garantia para o empréstimo.

Cabe salientar que o Nubank bloqueia o saldo da conta durante o prazo para pagamento do empréstimo. No entanto, o banco digital não mexe no dinheiro da pessoa. Na verdade, o valor das contas é investido em um produto de renda fixa que tem um rendimento superior aos 100% do CDI.

Em outras palavras, o contratante do empréstimo verá o seu dinheiro render enquanto estiver pagando o valor contratado. O Nubank apenas retém o valor como garantia, mas o dinheiro ficará rendendo para que o usuário obtenha um valor ainda maior ao fim do pagamento do empréstimo.

Veja as opções de pagamento do empréstimo Nubank



Além de todos os benefícios oferecidos pelo Nubank aos usuários, investindo o valor das contas para render mais de 100% do CDI, os clientes ainda poderão aproveitar opções bastante flexíveis de pagamento do empréstimo. Veja abaixo os principais benefícios da operação:

Empréstimo pode ser parcelado em até 24 vezes;

Valor da primeira parcela só precisa ser pago após 90 dias da contratação do empréstimo.

Em síntese, as pessoas que precisam de um empréstimo podem sair da modalidade com um rendimento ainda maior do que tinham, a depender do rendimento que o valor tiver no período.

Como posso contratar o empréstimo no Nubank?

Para realizar a contratação do empréstimo, o usuário deverá seguir os passos abaixo. A operação é bem simples e rápida e os clientes podem fazê-la com rapidez:

Entre no aplicativo do Nubank com o seu login e senha;

Na tela inicial, clique em “Pegar emprestado”;

Leia as orientações e selecione “Calcular empréstimo”;

Escolha um motivo para o empréstimo;

Na página seguinte, digite o valor que deseja pegar emprestado;

Informe o número de parcelas e a data de pagamento da primeira prestação;

Clique na setinha no canto inferior esquerdo;

Revise todas as informações da modalidade e clique em “Continuar”;

Leia o contrato e clique em “Confirmar contratação”;

Digite a senha de 4 dígitos do aplicativo para confirmar a operação.

Após seguir esses passos, e conseguindo a aprovação do Nubank, o dinheiro cai diretamente na conta do usuário. A saber, o processo pode acontecer no mesmo instante ou pode demorar algumas horas. Tudo depende da análise das informações pelo banco digital.

O que acontece se eu não pagar as parcelas?

Quando o Nubank empresta dinheiro, acredita que o cliente devolverá o valor, pois presume a boa-fé do contratante. Contudo, em alguns casos, a operação não chega ao fim de forma amigável, pois nem todas as pessoas realizam o pagamento das parcelas no prazo estabelecido.

Nessas situações, haverá incidência de juros de 1%, além de multa fixa de 2%. O cliente inadimplente ainda sofrerá com o acréscimo de juros diários, que continuarão incidindo sobre o valor até que haja regularização da pendência.

Por fim, caso o atraso continue por 20 dias, o Nubank utilizará o valor do saldo das contas para quitar as parcelas em atraso. Dessa forma, o valor cobrirá o débito do usuário com o banco digital.