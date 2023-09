ESTABILIDADE FINANCEIRA com salários de MAIS DE R$ 9 mil?

Outro concurso com oportunidades em aberto está chamando a atenção dos candidatos. No momento, são 27 vagas espalhadas em diversas áreas. Salários de até R$ 10.100 e subsídio para alimentação de R$ 1.334,95 para todos os postos são alguns dos atrativos do emprego.

O prazo limite para a inscrição é até 11 de setembro às 12h através do portal do Instituto AOCP. As provas acontecerão no dia 19 de novembro, sendo um dos principais quesitos classificatórios. Assim, para saber mais detalhes sobre o certame, continue com a leitura do artigo.

Um pouco sobre a Codeba

A Codeb é a Companhia das Docas do Estado da Bahia. É uma empresa de economia mista, com sede em Salvador, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República. Foi criada em 1977 com o objetivo de administrar e explorar os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu.

Os portos administrados pela Codeba são importantes polos de movimentação de cargas e passageiros no estado da Bahia. Em 2022, os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu movimentaram cerca de 10 milhões de toneladas de cargas e 1,5 milhão de passageiros.

A Companhia tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social do estado da Bahia, por meio da administração e exploração dos portos de Salvador, Ilhéus e Aratu. Para isso, a empresa desenvolve projetos de infraestrutura, modernização e expansão dos portos, bem como programas de capacitação profissional e de apoio às comunidades portuárias.

Certame para Salvador assegura atrair diversos interessados nos altos salários

Essa é a oportunidade ideal para os profissionais que almejam fazer parte da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba). Com 27 vagas disponíveis, o concurso público apresenta cargos de nível médio e superior, com remunerações que podem ultrapassar os R$ 10.100. Além disso, todos os aprovados contarão com um subsídio alimentação no valor de R$ 1.334,95.

Cargos disponíveis no concurso



Para os candidatos com nível médio, há opções como:

Técnico Portuário – Apoio Administrativo;

Técnico Portuário – Controle Portuário;

Téc. Portuário – Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações;

Técnico Portuário – Manutenção de Obras e Técnico Portuário – Meio Ambiente.

Já os profissionais com nível superior poderão concorrer aos cargos de:

Analista Portuário – Administrador;

Portuário – Advogado;

Analista Portuário – Analista de Tecnologia da Informação;

Entre outros.

Os interessados têm até o dia 11 de setembro, às 12h, para efetuar suas inscrições por meio do portal do Instituto AOCP, responsável pela organização do certame. As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer no dia 19 de novembro, em Salvador. Além das oportunidades imediatas, o concurso também proporcionará chances para formação de um cadastro de reserva.

Sugestões para estudar para as provas e conquistar salários altos

Para iniciar, é fundamental estabelecer uma rotina de estudos para otimizar o seu aprendizado. Defina um horário fixo, um local tranquilo e organize seu material de estudo de forma clara e acessível. Isso auxiliará a manter o foco e a disciplina necessários para absorver o conteúdo de maneira eficaz.

Outra sugestão valiosa é diversificar suas fontes de estudo. Utilize livros, videoaulas, cursos online e materiais elaborados por especialistas na área. Essa variedade permitirá que você obtenha uma compreensão mais ampla e aprofundada dos tópicos tratados nos concursos.

Além disso, é fundamental conhecer bem o edital do concurso para o qual está se preparando. Analise atentamente todas as informações, como conteúdo programático, duração da prova e critérios de avaliação. Essa análise minuciosa auxiliará você a identificar as áreas de maior peso e a direcionar seus estudos de forma estratégica.

Ademais, não se esqueça de priorizar a sua saúde física e mental ao longo do processo de preparação. Faça pausas regulares, pratique exercícios físicos, tenha uma alimentação equilibrada e reserve momentos de lazer. Manter o equilíbrio é fundamental para um bom desempenho nos estudos.

Não deixe passar essa oportunidade de ingressar em uma empresa reconhecida e contribuir para o desenvolvimento do setor portuário na Bahia. Inscreva-se agora mesmo e prepare-se para uma carreira promissora. O futuro começa com um único passo, e esse passo é o seu em direção ao sucesso profissional.