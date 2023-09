Estádios da NFL a serem evitados: novo estudo revela o local mais perigoso

Fvoos em NFL estádios são uma ocorrência comum, mas alguns torcedores em determinados locais levam o crime a outro nível, especialmente na casa do Filadélfia EaglesLincoln Financial Field, de acordo com Revisão de apostas esportivas.

Uma pesquisa com 3.200 torcedores da NFL revela que 39,2% testemunharam um crime em um estádio da liga, enquanto 63,2% daqueles que assistiram a um jogo no “The Link” relataram ter testemunhado atividades criminosas, principalmente violência física.

A pesquisa também revelou que 44,7% das mulheres não se sentiriam seguras para assistir a um jogo da NFL sozinhas e 77,2% dos pais não permitiriam que seus filhos assistissem a um jogo sem acompanhante.

Embora o crime relatado no Lincoln Financial Field deixe a multidão turbulenta, o Denver Broncos O local, Empower Field at Mile High, é na verdade o estádio cercado pela maior atividade criminosa.

No código postal do estádio de Denver, ocorrem 70,02 crimes para cada 1.000 pessoas que moram lá, por Revisão de apostas esportivas.

Outro estádio da NFL a evitar

Ford Field, sede do Leões de Detroittambém é um dos estádios mais perigosos do campeonato, segundo a pesquisa.

Outros estádios a evitar incluem: Lumen Field (Seattle Seahawks), Estádio do Banco dos EUA (Minnesota Vikings) e Estádio Arrowhead (Chefes de Kansas City).

O Lincoln Financial Field, no entanto, continua sendo um dos lugares mais assustadores para se visitar como torcedor visitante. Quase 15% dos entrevistados disseram que não se sentiriam confortáveis ​​em participar do “The Link”.

O outro local que os fãs não se sentiriam confortáveis ​​em visitar é o Cleveland Browns Stadium. Um homem morreu recentemente no Gillette Stadium em uma violenta altercação.