Estado anuncia editais com mais de 20 MIL vagas e vários cargos; Confira!

Os concursos estão a todo o vapor. Dessa vez, o estado do Rio Grande do Norte anunciou que vai liberar muitos editais até o ano de 2027.

Estima-se que seja quase 22 mil vagas para vários cargos. O anúncio foi realizado por meio do novo Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado do Rio Grande do Norte

O edital cita diversas áreas, como por exemplo: Previdência, Fiscal, Administrativa, Agências Reguladoras, Educação, Segurança, Saúde, entre outras.

Concursos no RN

Os nomes dos órgãos são:

Previdência: Concurso do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte (IPERN).

Segurança: Concurso para a Polícia Penal do RN.

Educação: Processo seletivo da Secretaria de Estado da Educação e Cultura do RN (SEEC RN).

Saúde: Concurso da Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN (SESAP RN).

Administrativo: Concursos para o Departamento Estadual de Trânsito do RN (DETRAN RN) e Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA).

Fiscal: Concurso da Secretaria de Estado da Tributação do RN (SEFAZ RN) para Auditor Fiscal, Analista e Assistente Fazendários.

Defensoria: Processo seletivo para servidores da Defensoria Pública do RN (DPE RN).

Legislativo: Concurso da Assembleia Legislativa do RN (ALRN).

Agências Reguladoras: Concursos para a Agência de Regulação dos Serviços Públicos do RN (ARSEP RN).

As principais funções do PPA é definir pontos como:

Visão de futuro, diretrizes, programas e metas para os próximos quatro anos, baseados nos interesses da população local, e contará com a colaboração de movimentos sociais, organizações da sociedade civil e cidadãos em geral.

Concurso TRT 15

O edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (concurso TRT-15) anuncia que as inscrições vão abrir nesta segunda-feira, 11 de setembro.

Os salários variam de R$ 8.046,84 para a função de Técnico Judiciário e de R$ 13.202,62 para o cargo de Analista Judiciário.

Confira os cargos:

Analista Judiciário:

Área Administrativa – Especialidade: Contabilidade (Cr);

Área Apoio Especializado – Especialidade: Estatística (Cr), Arquivologia (Cr), Comunicação Social (Cr),Engenharia (Cr), Engenharia Civil (Cr), Engenharia Elétrica (Cr), Engenharia Mecânica (Cr), Engenharia de Segurança do Trabalho (Cr), Medicina (Cr), Medicina do Trabalho (Cr), Fisioterapia (Cr), Serviço Social (Cr) e Tecnologia da Informação (Cr);

Técnico Judiciário

Área Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem do Trabalho e Tecnologia da Informação.

Os interessados poderão se inscrever neste site:

Prefeitura de Uberaba

A prefeitura de Uberaba, Minas Gerais, anuncia concurso público. São quase 900 vagas para estes cargos:

Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) (227);

Professor de Educação Infantil (425);

Coordenador Pedagógico II (81);

Inspetor Educacional (9);

Professor de Artes (4);

Professor de Ciências (3);

Professor de Educação Física (41);

Professor de Geografia (20);

Professor de História (3);

Professor de Informática (12);

Professor de Matemática (38);

Professor de Português/Inglês (12);

Os interessados poderão se inscrever das 09h do dia 13 de setembro e permanecem abertas até as 15h59 do dia 13 de outubro de 2023, pela internet, no endereço eletrônico https://novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=337