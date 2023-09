Estados estão emitindo e PRAZO está ENCERRANDO.

A digitalização de documentos tem sido uma tendência crescente na era moderna, proporcionando maior segurança e conveniência. Dentre esses documentos, o Registro Geral (RG) é um dos mais vitais. Neste artigo, exploraremos o novo RG, também conhecido como RG digital ou CIN e como você pode obtê-lo. Leia até o final e entenda sobre o prazo.

A Necessidade de Digitalização de Documentos

A digitalização de documentos se tornou uma necessidade em nossa sociedade altamente tecnológica. Os documentos digitais oferecem mais segurança e são muito mais convenientes em situações de perda ou roubo. O governo reconheceu esses benefícios e está trabalhando para digitalizar vários documentos, tornando-os acessíveis por meio de smartphones.

Conhecendo o Novo RG Digital

O RG é uma das identificações mais importantes no Brasil e agora está disponível no formato digital. Para acessar o novo RG digital, você precisa baixar um aplicativo em seu smartphone e validar o documento online.

A Nova Carteira de Identidade

O governo introduziu várias atualizações no RG, mudando seu nome para Carteira de Identidade Nacional, ou CIN. O novo modelo oferece melhor segurança, inclui informações adicionais e apresenta um novo design para a versão impressa.

Características do Novo RG Digital

O novo RG digital possui várias características que o tornam uma opção mais segura e versátil para os cidadãos brasileiros. Ele inclui:

Um único número de identificação, o CPF;

Um QR Code para verificação da autenticidade do documento;

O mesmo código internacional usado em passaportes, o MRZ;

Opções de emissões em papel, policarbonato (plástico) ou digitalmente através do aplicativo GOV.BR;

Validação em todo o território nacional.

Elegibilidade para o Novo RG Digital

Antes de mergulhar no processo de obtenção do novo RG digital, é importante notar que nem todos os estados oferecem essa opção. Cada estado é responsável por emitir o Registro de Identidade de seus cidadãos. Portanto, verifique se o seu estado oferece essa funcionalidade antes de prosseguir. Atualmente já estão emitindo o novo rg os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Pernambuco, Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal. Os demais Estados Agora, eles têm prazo até o 6 de novembro de 2023 para se adequarem.

Como Obter o Novo RG Digital

Com o novo RG digital, a necessidade de carregar o documento físico é eliminada, tornando a vida muito mais conveniente. Aqui está um guia passo a passo para acessar o novo RG digital:

Baixe o aplicativo do novo RG digital do seu estado. Digitalize o código QR na parte de trás do seu RG físico. Realize o reconhecimento facial usando a câmera frontal do seu celular. Crie uma senha para acessar o aplicativo.

A Tecnologia Blockchain no Novo RG Digital

O novo RG digital adota a tecnologia blockchain, que permite a troca de informações e a atualização da situação do CPF no novo RG de maneira mais rápida e eficiente. Essa tecnologia traz vantagens como a imutabilidade dos dados e a descentralização, o que reduz a vulnerabilidade a ataques cibernéticos.

Validade e Custo do Novo RG Digital

A validade do novo RG digital varia de acordo com a idade do cidadão:

5 anos para crianças de zero a 12 anos incompletos;

10 anos para pessoas de 12 a 60 anos incompletos;

Validade indeterminada para quem tem acima de 60 anos.

O preço do novo RG digital varia de acordo com o estado. Consulte o ponto de emissão da sua região para obter informações sobre os custos. No Mato do Grosso do Sul, por exemplo, o sistema esta em testes para emissão e terá custo zero para 1ª via, porém R$189,60 para 2ª via.

A Substituição é Obrigatória?

A substituição para o novo RG digital não é obrigatória no momento. O antigo RG ainda será válido até 2032, proporcionando bastante tempo para os brasileiros renovarem suas identidades.

Quem Está Isento da Substituição?

Os cidadãos com 60 anos ou mais não precisarão atualizar para o novo documento, pois o RG antigo continuará válido por tempo indeterminado para eles.

O Brasil está progredindo rapidamente na atualização de seu sistema de identificação nacional com a introdução do novo RG digital. A mudança promete transformar a maneira como os brasileiros interagem com os serviços públicos e autenticam suas identidades, proporcionando uma experiência mais eficiente e contemporânea para todos.

Em suma, é um tempo emocionante para o país, e o futuro parece brilhante para a identificação digital no Brasil.