Estas dicas vão facilitar a vida no trânsito

Facilitar a vida no trânsito é uma meta comum para todos os motoristas. Afinal, quem não deseja uma experiência mais tranquila e segura nas ruas e estradas? Pensando nisso, reunimos algumas das melhores dicas para que você tenha mais tranquilidade ao dirigir e possa evitar autuações desnecessárias. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Não jogue lixo pela janela

Primeiramente, uma das atitudes mais simples e importantes para facilitar a vida no trânsito é não jogar lixo pela janela do carro. Isso porque além de ser uma prática antiética e prejudicial ao meio ambiente, o descarte inadequado de resíduos pode causar distrações perigosas ao motorista e até mesmo acidentes.

Sendo assim, lembre-se de manter um saco de lixo ou um recipiente adequado dentro do veículo para acondicionar os resíduos até encontrar um local protegido para descarte, como uma lixeira. Desta forma, você contribui para a limpeza das vias públicas e evita problemas no trânsito.

Não use o celular enquanto dirige para facilitar a vida no trânsito

O uso do celular ao volante é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Assim, para ter mais segurança no trânsito, é fundamental evitar qualquer forma de distração, e o celular é uma das mais comuns. Desse modo, deixe o seu celular no modo silencioso ou desligado antes de iniciar sua viagem.

Contudo, se for necessário realizar ou atender chamadas, use um dispositivo de viva-voz ou um sistema de mãos livres. Lembre-se de que a legislação proíbe o uso do celular ao volante, e as multas são severas.

Use a buzina corretamente

A buzina é um instrumento importante para a segurança no trânsito, porém, para evitar situações desagradáveis, é importante que os motoristas a usem de maneira adequada. Dessa maneira, certifique-se de utilizar este item apenas como forma a alertar outros condutores ou pedestres em situações de risco iminente.

Ademais, o uso excessivo da buzina, pode causar estresse e insegurança em outros usuários da via, o que configura uma infração e o condutor pode receber multa e pontos na CNH.

Esteja informado sobre as leis de trânsito

Outra dica fundamental para facilitar a vida no trânsito e evitar problemas com a fiscalização, é conhecer e respeitar as leis. Sendo assim, busque sempre estar atualizado sobre as regras de circulação, velocidade, estacionamento e demais normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Além disso, fique atento às sinalizações de trânsito, como placas, semáforos e faixas de pedestres.

Mantenha distância segura

Manter uma distância segura entre o seu veículo e a frente é uma medida crucial para facilitar evitar colisões e acidentes graves. Isso porque, a chamada “distância de seguimento”, deve ser suficiente para permitir uma ocorrência rápida em caso de freagem brusca do veículo à frente.

Assim sendo, lembre-se de que a velocidade e as condições de tráfego podem influenciar a distância necessária. Por isso, adotar essa prática não apenas melhora a segurança, mas também reduz o estresse no trânsito.

Evite a pressa para facilitar a vida no trânsito

A pressa é uma das principais causas de comportamentos arriscados no trânsito, como ultrapassagens perigosas e excesso de velocidade. Desse modo, para ter mais segurança e tranquilidade em sua viagem, faça um planejamento do seu tempo de maneira adequada para não precisar se apressar.

Ademais, saia de casa com antecedência, para evitar a necessidade de correr no trânsito. É importante sempre recordar-se de que dirigir com tranquilidade não é apenas mais seguro, mas também contribui para reduzir o estresse.

Mantenha o veículo em bom estado

Um veículo em bom estado de conservação é essencial para a segurança nas rodovias e avenidas. Dessa forma, lembre-se de realizar manutenções regulares, como troca de óleo, verificação dos freios e pneus.

Além disso, também é importante checar os equipamentos de segurança, como cintos de segurança e airbags, para se certificar de que estejam em pleno funcionamento. Ademais, mantenha a documentação do veículo em dia, incluindo o licenciamento e o seguro obrigatório.

Seja cortês e educado

Por fim, a cortesia e a educação no trânsito são atitudes que podem tornar a convivência nas vias muito mais agradáveis. Cumprimente outros motoristas com gestos de cortesia, como acenar agradecendo ou pedindo desculpas.

Além disso, evite comportamentos agressivos, como xingamentos e gestos obscenos, que só são mencionados para criar um ambiente hostil no trânsito. Tenha em mente que todos estão compartilhando o mesmo espaço e têm o direito de chegar ao seu destino com segurança.

Agora que você já conferiu as melhores dicas para facilitar a vida no trânsito, coloque-as em prática para ter tranquilidade e segurança em sua viagem!