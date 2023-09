Estas MOEDAS valem muito e podem estar na SUA CARTEIRA

Você já parou para pensar que aquela moeda que parece ser comum e está no seu bolso pode valer uma fortuna? Pois é, existem moedas que são bem raras e podem valer ouro para colecionadores e entusiastas. Portanto, se você tem algumas moedas guardadas em casa, talvez seja uma boa ideia dar uma olhada nelas. Quem sabe você não possui uma pequena fortuna sem saber? Vale lembrar que o valor de uma moeda não está apenas no seu valor facial, mas também na sua raridade e estado de conservação. Neste artigo, vamos falar sobre as moedas de 10 e de 50 centavos que podem chegar a valer uma boa grana. Você vai se surpreender! Leia até o final! Vamos informar também onde você pode vender suas moedas.

O que é numismática?

A numismática é o estudo das moedas e medalhas. Este campo tem uma grande importância na história, pois através do estudo das moedas e medalhas, podemos obter informações sobre a economia, a cultura e as práticas sociais de diferentes épocas e regiões.

Identificando o Grau de Conservação das Moedas

Antes de começarmos a falar sobre as moedas valiosas, é preciso saber como identificar uma moeda rara. Para avaliar o valor de uma moeda, é importante conhecer os principais graus de conservação utilizados pelos colecionadores. Os três graus mais comuns são: “Muito Bom Estado de Conservação” (MBC), “Soberba” e “Flor de Cunho”.

Muito Bom Estado de Conservação (MBC)

O estado de conservação conhecido como “Muito Bom Estado de Conservação” é atribuído a moedas que apresentam algum desgaste visível devido à circulação, mas ainda possuem detalhes razoavelmente nítidos e legíveis.

Soberba

O estado “Soberba” representa um nível superior de conservação, onde a moeda apresenta muito pouco desgaste devido à circulação. Os detalhes são extremamente nítidos, e a moeda parece ter saído diretamente da cunhagem.



Flor de Cunho

Considerado o estado de conservação mais alto, “Flor de Cunho” representa moedas em perfeita condição, sem qualquer desgaste visível. Uma moeda em estado “flor de cunho” parece recém-cunhada, como se nunca tivesse circulado.

Dicas para Identificar Moedas Raras em Casa

Se você está curioso para saber se possui alguma moeda rara em casa, existem algumas dicas que podem te ajudar nessa busca. Primeiramente, é importante conhecer as características das moedas raras mais procuradas e verificar se alguma delas se encaixa na sua coleção. Além disso, é fundamental ter conhecimento sobre os erros de cunhagem e anomalias mais comuns, pois esses detalhes podem valorizar ainda mais a sua moeda.

Moedas de 10 centavos de 2009 e 0 centavos de 2002

Existem moedas que são chamadas de “comuns” porque não fazem referência à nenhuma data comemorativa específica. Entretanto, isto (ser comum), nada tem a ver com o seu valor. Algumas moedas comuns podem valer uma fortuna, por isso é importante ficar de olho no troco. Estas moedas de 10 centavos com ano de fabricação em 2009 e a de 50 centavos com ano de fabricação em 2002 são exemplo de moedas comuns, mas que também podem ser vendidas por um bom dinheiro.

Além disso, os valores das moedas passam por atualização ano após ano. Dessa forma, vamos mostrar quanto estão valendo estes dois modelos de moedas no mercado da numismática hoje. Primeiramente, a moeda de 10 centavos, com ano de fabricação em 2009, pode chegar a valer R$25 em seu estado genuíno, mais conhecido como flor de cunho. Já a moeda de 50 centavos, com ano de fabricação de 2002 está custando hoje cerca de R$45.

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como Mercado Livre

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Grupos de Facebook

Anunciar suas moedas em sites como Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio. Já quem opta por anunciar em sites de leilões de moedas raras, geralmente eles cobram uma comissão que pode chegar a 50%.

Quem Compra Moedas Raras? Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem: Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Numismática Floriano: whatsapp 51 99254-4747

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700 Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.