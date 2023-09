ESTAS pessoas receberão Bolsa Família ANTES da data oficial; confira quem

Os pagamentos referentes a setembro do novo programa de transferência de renda estão programados para ocorrer a partir da próxima semana. O calendário oficial do Bolsa Família já divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que gerencia o programa, indica que os depósitos devem acontecer entre os dias 18 e 29 deste mês.

No entanto, as mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social que recebem o auxílio mensalmente já têm conhecimento de que é bastante comum ocorrerem algumas antecipações em cada uma das parcelas. O Governo Federal deve manter essa prática no mês de setembro para o Bolsa Família. Por isso, pelo menos três adiantamentos estão agendados para esta nova etapa de repasses.

Quem receberá antecipado o Bolsa Família em setembro

A primeira parcela de adiantamentos de setembro será direcionada aos grupos familiares específicos do Bolsa Família. O programa concederá o dinheiro àqueles que residem em municípios do país que foram recentemente afetados por chuvas intensas, ventos fortes ou qualquer outra situação que tenha levado a prefeitura a oficialmente decretar estado de emergência ou calamidade pública.

Isso ocorre porque o decreto é formalmente reconhecido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR). Então, as famílias desses municípios têm a oportunidade de receber os pagamentos do novo programa de transferência de renda no primeiro dia da rodada de repasses. Dessa forma, o pagamento independe do calendário oficial e do número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada família.

Consequentemente, em setembro, essas famílias poderão sacar os seus benefícios na próxima segunda-feira, dia 18. Vale ressaltar que o Ministério do Desenvolvimento Social permite que essas famílias recebam seus pagamentos em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Portanto, não há a necessidade de apresentar um cartão de pagamento ou documento de identidade, que podem ter sido perdidos em enchentes, por exemplo.

Segundo e terceiro grupo

Já o segundo e terceiro adiantamentos são destinados às famílias beneficiárias do novo Bolsa Família que, de acordo com o calendário oficial divulgado pelo governo, têm seus pagamentos agendados para as segundas-feiras. Assim, nestes casos, os valores serão liberados nos sábados imediatamente anteriores às datas oficiais, representando uma antecipação de dois dias. Conquanto, veja as famílias beneficiadas:



Aquelas com número final do NIS 1, originalmente programadas para receber na segunda-feira, dia 18 de setembro, terão os valores liberados para movimentação no sábado, dia 16 de setembro;

Aquelas com número final do NIS 6, originalmente programadas para receber na segunda-feira, dia 25 de setembro, terão os valores liberados para movimentação no sábado, dia 23 de setembro.

Cronograma oficial de pagamento do Bolsa Família para setembro

Os valores referentes a este mês serão disponibilizados através dos cartões do programa, do aplicativo Caixa Tem e das agências físicas da Caixa. Então, para os demais beneficiários do novo Bolsa Família que não se enquadram em nenhuma das situações de antecipação mencionadas anteriormente, os pagamentos de setembro ocorrerão conforme o calendário oficial a seguir:

Se o NIS tiver o final 1 – Depósito feito na conta no dia 18 de setembro (valores ficarão disponibilizados dia 16 de setembro, sábado);

Se o NIS tiver o final 2 – Depósito feito na conta no dia 19 de setembro;

Caso o NIS tenha o final 3 – Depósito feito na conta no dia 20 de setembro;

Caso o NIS tenha o final 4 – Depósito feito na conta no dia 21 de setembro;

Se o NIS tiver o final 5 – Depósito feito na conta no dia 22 de setembro;

Se o NIS tiver o final 6 – Depósito feito na conta no dia 25 de setembro (valores ficarão disponibilizados dia 23 de setembro, sábado);

Caso o NIS tenha o final 7 – Depósito feito na conta no dia 26 de setembro;

Caso o NIS tenha o final 8 – Depósito feito na conta no dia 27 de setembro;

Se o NIS tiver o final 9 – Depósito feito na conta no dia 28 de setembro;

Se o NIS tiver o final 0 – Depósito feito na conta no dia 29 de setembro.

Assim, os beneficiários poderão acessar seus recursos de acordo com essas datas e canais de pagamento estabelecidos. Com isso, garante-se o acesso aos benefícios do programa de transferência de renda no mês de setembro.