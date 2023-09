ESTAS são as dicas para DORMIR MELHOR no calor

As temperaturas vão aumentar ainda mais nos próximos dias em uma parte do nosso país, segundo informação fornecida pelo Inmet. A previsão indica que a intensa onda de calor que está afetando o Brasil superará os 40º C em três áreas do território nacional.

Junto com os termômetros acima da média, o Inmet também antecipa que os níveis de umidade serão baixos em grande parte das unidades federativas impactadas com o calor. Com isso, muitas pessoas estão enfrentando dificuldades para dormir. Mas, sabia que existem truques simples que podem ajudar bastante?

Calor intenso em grande parte do país

Os especialistas em meteorologia afirmam que, a partir de sexta-feira, os termômetros deverão indicar temperaturas que ultrapassarão os 35 graus na cidade de São Paulo. Dessa forma, é crucial que as pessoas saibam se suas regiões serão afetadas, pois é necessário se precaver contra o calor intenso.

É imperativo adotar prontamente algumas medidas para se proteger da onda de calor que se aproxima do Brasil, especialmente a noite. Isso se deve ao fato de que a sua saúde pode ser prejudicada pelas condições climáticas e pela baixa umidade do ar.

Algumas ações simples podem ser implementadas, como ingerir bastante água para manter-se hidratado e não abrir mão de um umidificador de ar. O Brasil é um país tropical e, por essa razão, é frequente que, em certas épocas do ano, ocorra um calor intenso.

O que fazer para dormir melhor?

Nessas circunstâncias, além de enfrentar o calor durante o dia, é comum que as pessoas tenham dificuldade para dormir à noite. Felizmente, existem algumas ações que podem auxiliar na sensação de relaxamento, mesmo em altas temperaturas.

Portanto, se você faz parte do grupo de indivíduos que está com o sono desregulado devido às noites quentes, descubra algumas maneiras de aliviar o desconforto térmico.



Aprimore seu banho

Primeiramente, provavelmente você, como brasileiro, já toma vários banhos durante o dia, especialmente nesse calor. No entanto, é aconselhável intensificar esse hábito em noites mais quentes: antes de ir para a cama, tome um banho completo, de preferência frio, para manter o corpo fresco.

Evite exercícios à noite

Além disso, embora manter uma rotina de atividade física seja fundamental, é importante evitar exercícios durante a noite, já que eles estimulam suas células. Isso significa que, se você praticar muitos exercícios à noite, seu corpo não conseguirá relaxar. Assim, pode agravar o suor e o aumento da temperatura corporal, que tendem a ocorrer durante o exercício.

Alimente-se adequadamente

Agora, se você não segue uma rotina alimentar regular, é aconselhável começar para evitar se sentir ainda mais desconfortável com as altas temperaturas. Procure fazer uma refeição duas horas antes de deitar, permitindo que seu corpo tenha tempo para digerir os alimentos. Isso evitará a sensação de estar “cheio”, o que pode ser ainda mais incômodo com o calor.

Reduza a intensidade da luz

Além disso, embora manter as janelas abertas auxilie na ventilação, o que melhora a temperatura, você pode acabar lidando com a entrada de luz, especialmente durante a manhã. Isso, por sua vez, pode tornar o seu quarto ainda mais quente.

Portanto, mantenha as janelas fechadas e, sempre que possível, prefira utilizar um ventilador. Se você tiver cortinas opacas, será ainda melhor.

Evite dispositivos móveis e outros aparelhos eletrônicos

Adormecer, para começar, pode ser um desafio em qualquer dia, mas no calor, essa dificuldade se acentua. Se você ficar usando o celular, pode ser perturbado pela luz azul, que interfere na produção de melatonina.

Essa substância é responsável por induzir o sono, então, você pode acabar encontrando ainda mais obstáculos para adormecer. Portanto, deixe de lado os dispositivos eletrônicos na hora de dormir.

Use roupas confortáveis

Por fim, a melhor opção para enfrentar o calor é evitar roupas muito apertadas ou tecidos pesados que não permitam a respiração da pele. Portanto, opte por peças de linho, algodão ou seda. Se possível, vá ainda mais longe: simplesmente dispense as roupas.