Estas são as infrações de trânsito menos conhecidas, fique atento

Saber quais são as infrações de trânsito menos conhecidas é essencial para evitá-las e garantir maior segurança nas vias públicas. Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trata-se de um extenso documento composto por 341 artigos que regulamentam o tráfego nas vias do Brasil.

Atualmente, a legislação prevê 243 condutas passíveis de punições nas estradas, e, embora algumas infrações sejam bem conhecidas, existem outras que permanecem desconhecidas pelos motoristas. Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa em relação às infrações de trânsito.

Veja as infrações de trânsito mais comuns e as menos conhecidas

Primeiramente, antes de saber quais são as infrações de trânsito menos conhecidas, é importante entender quais são as mais comuns.

Dessa maneira, dentre essas infrações podemos citar:

Dirigir sem uma CNH válida;

Não usar o cinto de segurança;

Transportar crianças sem respeitar os dispositivos de retenção;

Estacionar de maneira convencional e;

Avançar semáforos vermelhos.

No entanto, como já mencionado, há infrações desconhecidas que podem surpreender os motoristas. Dessa forma, confira abaixo algumas infrações de trânsito menos conhecidas e suas penalidades:

Usar buzina para cumprimentar



A prática de dar um toque na buzina sem motivo de advertência pode resultar em multa de R$ 88,38 e soma de 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ademais, o CTB considera essa infração leve.

Dirigir com o braço para fora do carro

Essa conduta é perigosa e, por isso, pode levar a multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.

Dirigir com apenas uma das mãos no volante

Salvo em situações específicas, como sinalização ou mudança de marcha, dirigir com apenas uma mão no volante pode resultar em multa no valor de R$130,16. Além disso, essa infração acarreta em 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do infrator.

Dirigir usando fone de ouvido

De acordo com o CTB, o uso de fones de ouvido é proibido, com multa de R$ 130,16, com acréscimo de 4 pontos na CNH.

Não sair da faixa da esquerda quando solicitado

A passagem pela esquerda é obrigatória quando solicitada por outro condutor. Assim sendo, quando o motorista desrespeita essa norma, pode levar multa no valor de R$ 130,16 e 4 pontos na habilitação.

Não ligar o limpador do para-brisa sob chuva

Essa é uma infração grave, sujeita a multa e retenção do veículo, pode contabilizar 5 pontos na carteira e multa no valor de R$ 130,16.

Deixar o carro sem combustível

Muitos não sabem, mas a falta de combustível é uma infração de trânsito que pode causar riscos a outros motoristas. Dessa maneira, essa prática é passível de multa de R$ 130,16 e a adição de 4 pontos na carteira.

Molhar os pedestres

Por fim, molhar pedestres com poças d’água é uma infração média, com multa e pontos na CNH. Nesse caso a multa é de R$ 130,16, além de 4 pontos na carteira de habilitação.

O Brasil é o 2º pior país para dirigir no mundo

De acordo com um estudo do Compare The Market, com base em dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é classificado como o 2º pior país do mundo para quem dirige.

O resultado dessa análise se deu por diversos fatores, incluindo:

Congestionamentos;

Custo de manutenção dos veículos em relação à renda da população;

Qualidade das vias e;

Índice de mortalidade em acidentes de trânsito.

Além disso, os acidentes fatais nas rodovias federais apresentam um aumento constante, passando de 63.548 em 2020 para 64.441 em 2022.

Veja algumas alterações recentes no CTB

Recentemente, a Lei 14.071/20 trouxe mudanças significativas ao CTB. Sendo assim, veja abaixo algumas das mais relevantes:

Validade da CNH

Atualmente, a validade da CNH varia de 3 a 10 anos, dependendo da faixa etária do motorista.

Uso do farol baixo em estradas

Houve a revogação da obrigatoriedade do uso do farol baixo durante o dia em estradas.

Uso de insulfilm

Finalmente, a transparência mínima para insulfilm foi imposta em 70% para os vidros frontais e laterais do veículo. Portanto, fique atento a essas novas regras, pois estar informado sobre as normas de trânsito é fundamental para garantir a segurança nas estradas e evitar acidentes.

Lembre-se: cumprir as regras de trânsito não apenas contribui para um tráfego mais seguro, mas também evita problemas legais e financeiros decorrentes das infrações.

Agora que você já sabe quais são as infrações de trânsito menos conhecidas, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!