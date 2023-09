ESTE aplicativo de transporte agora permite pagamentos no crédito; Confira a NOVIDADE

O aplicativo inDrive surpreendeu seus usuários nesta semana ao anunciar uma adição significativa à sua gama de funcionalidades: a capacidade de realizar pagamentos online com cartão de crédito. Após um período de testes bem-sucedidos iniciado em maio na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, a plataforma agora está ampliando essa funcionalidade para mais de 15 cidades em todo o Brasil, proporcionando maior comodidade aos seus usuários.

Com essa nova função, os usuários do inDrive poderão realizar pagamentos de maneira rápida e segura, utilizando seus cartões de crédito diretamente pelo aplicativo. Isso elimina a necessidade de transações em dinheiro ou a preocupação com o troco, tornando a experiência de transporte ainda mais conveniente.

Confira as cidades em que a nova funcionalidade será aceita

Essa novidade não apenas simplifica o processo de pagamento, mas também promove a segurança e a transparência nas transações, o que é especialmente importante em um contexto de crescente digitalização dos serviços de transporte. Os usuários do inDrive agora têm uma opção adicional e conveniente para tornar suas viagens mais eficientes e sem complicações.

Minas Gerais: Ipatinga.

Bahia: Feira de Santana.

Pará: Marabá.

Santa Catarina: Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Chapecó.

Paraíba: Campina Grande.

Ceará: Fortaleza.

São Paulo: Campinas, Jundiaí, Americana, Indaiatuba, Franca e Limeira.

Essa expansão no leque de opções de pagamento representa um avanço significativo na missão do inDrive de proporcionar transporte seguro, prático e eficiente para seus usuários. Ao abranger pagamentos com cartão de crédito, a empresa está alinhada com as crescentes demandas dos consumidores por conveniência e segurança nas transações de transporte urbano.

Indrive no Brasil

A plataforma aceitava apenas pagamentos em dinheiro ou através do Pix. Seguindo essa linha, a empresa agora tem como meta estender essa alternativa de pagamento para abranger todos os mais de 140 municípios onde o aplicativo de transporte está em operação até o início do próximo ano.



“O Brasil, entre os países que já operávamos, será o primeir o a ter a funcionalidade na América Latina. Hoje, apenas os mercados norte-americano e australiano têm disponível. O território brasileiro é para a inDrive um celeiro de oportunidades, um campo vasto de experimentos tecnológicos que possibilitam escalabilidade e benchmark a outros países e regiões”, disse Alexander Akhmataev, diretor de desenvolvimento de negócios da empresa.

O inDrive é um aplicativo de transporte que se destaca por oferecer uma abordagem inovadora para a definição do preço das corridas. Ao contrário de outros serviços de transporte, como o Uber e o 99, onde o preço é geralmente fixado pela empresa, o inDrive permite que os passageiros determinem o valor que desejam pagar por suas viagens.

O processo de definição de preço no inDrive envolve uma negociação entre o usuário e o motorista. Quando um passageiro deseja solicitar uma corrida, ele insere no aplicativo o local de partida e o destino desejado. Em resposta, a plataforma sugere um valor considerado justo com base nas informações fornecidas.

Esta abordagem coloca o controle do preço nas mãos dos usuários e oferece uma experiência mais flexível em comparação com os modelos tradicionais de transporte. Além disso, o inDrive tem a vantagem de proporcionar tarifas mais baixas para os motoristas, o que pode ser um incentivo adicional para os profissionais que prestam serviços na plataforma.