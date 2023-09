ESTE é o motivo pelo qual ALGUNS não receberam o VALE-GÁS

O Vale-Gás, uma ajuda financeira fornecida pelo Governo Federal para apoiar os cidadãos do Brasil na aquisição de gás utilizado na culinária, atualmente possui um montante de R$ 110. É evidente que o preço médio do botijão caiu significativamente em todo o território nacional.

Isso sugere a possibilidade de futuros ajustes nos valores. No entanto, uma grande quantidade de habitantes brasileiros não recebeu o Vale-Gás, e as razões para tal fenômeno serão relatadas a seguir.

Como foi o Vale-Gás em 2023

O Vale-Gás de 2023 é destinado às famílias cuja renda familiar é igual ou inferior a meio salário mínimo. Por essa razão, não todos os beneficiários do programa Bolsa Família são também contemplados com o importante benefício, e vice-versa.

O montante corresponde a 100% do valor do botijão de gás de cozinha, que em grande parte dos estados brasileiros se encontra na faixa de preço entre R$ 98 e R$ 110. Portanto, o benefício é suficiente para cobrir os custos médios do gás nos estados em questão.

Mensalmente, o Governo Federal realiza verificações no Cadastro Único (CadÚnico) para determinar quais famílias têm direito a receber essa assistência social. É importante notar que a cada mês, diversas famílias entram e outras saem desse cadastro devido ao não cumprimento dos critérios necessários, incluindo questões de renda e atualização do cadastro.

No entanto, neste mês específico, um grande número de famílias deixou de receber o benefício. Isso destaca a importância de compreender as razões por trás da ocorrência e tomar medidas rápidas para reverter essa situação, evitando a perda completa do auxílio.

Portanto, é fundamental estar atento aos motivos que podem levar à não concessão do benefício. Isso inclui a falta de cumprimento dos critérios estabelecidos, bem como problemas na atualização do Cadastro Único.



Por que o Vale-Gás não teve pagamento neste mês?

Neste mês em particular, os indivíduos que são beneficiários do programa Bolsa Família e também recebem o Vale-Gás não obtiveram o pagamento do último mencionado. Apenas o Bolsa Família em si foi depositado. Essa situação ocorreu devido ao fato de que o auxílio é disponibilizado a cada bimestre.

Consequentemente, no mês de setembro, o benefício não foi concedido, pois, de forma simplificada, ele é liberado nos meses pares. Portanto, a próxima distribuição ocorrerá no mês subsequente.

No caso de o beneficiário encontrar seu benefício bloqueado, é de extrema importância que ele se desloque prontamente até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) local. Isso é essencial para esclarecer as razões por trás do cancelamento do auxílio e buscar as medidas adequadas para regularizá-lo.

Caso se trate de questões relacionadas a atualizações, é viável que o auxílio seja anulado, sujeito à avaliação dos requisitos e à atualização das informações. É crucial que essa ação seja tomada no prazo de até 30 dias.

Portanto, quando essa situação se apresenta, é imperativo que o beneficiário tome medidas ágeis para efetuar a atualização ou correção dos problemas, com o objetivo de evitar a possibilidade de cancelamento permanente do benefício.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Aproveitando o ensejo, para aqueles que ainda não sabem se vão receber o Bolsa Família neste mês, seguem as datas dos últimos pagamentos. Ademais, é preciso se preparar, já que em outubro o montante será maior por conta do Vale-Gás.

Se o NIS tiver terminação 1: 18 de setembro (já ocorreu);

Se o NIS tiver terminação 2: 19 de setembro (já aconteceu);

Caso o NIS tenha terminação 3: 20 de setembro (já se deu);

Caso o NIS tenha terminação 4: 21 de setembro (já foi realizado);

Se o NIS tiver terminação 5: 22 de setembro (já foi concretizado);

Se o NIS tiver terminação 6: 25 de setembro (já desembolsado);

Caso o NIS tenha terminação 7: 26 de setembro (já ocorrido);

Caso o NIS tenha terminação 8: 27 de setembro (ocorreu hoje);

Se o NIS tiver terminação 9: 28 de setembro;

Se o NIS tiver terminação 0: 29 de setembro.