Estes 10 carros valem o preço do aparelho

O iPhone 15, a última geração do famoso smartphone da Apple, chegou com preços que variam entre R$ 7.299 e R$ 13.999. Para muitas pessoas, esse valor pode parecer bastante alto para um telefone celular. No entanto, quando comparado ao preço de alguns carros usados, o iPhone 15 pode até parecer uma pechincha. Neste artigo, vamos explorar 10 carros que você pode comprar pelo preço do iPhone 15, desde opções mais econômicas até modelos clássicos e charmosos. Vamos lá!

Honda Pop 110i – R$ 9.010

Começamos nossa lista com uma opção para aqueles que não gostam de problemas mecânicos e preferem uma opção mais econômica. A Honda Pop 110i é uma moto nova em folha que pode ser adquirida pelo mesmo valor do iPhone 15. Apesar de não oferecer um desempenho excepcional, essa moto possui um baixo consumo de combustível, o que pode ajudar a economizar dinheiro a longo prazo. Além disso, ter uma moto pode eliminar a necessidade de usar serviços como Uber, o que também pode representar economia.

Uno Mille Brio 1991 – R$ 10 mil

Se você prefere um carro usado, uma opção racional é o Uno Mille Brio 1991. Essa versão do Uno parece estar em bom estado, com a grade alta e algumas personalizações que podem ser facilmente removidas. Apesar de não ser um carro muito valorizado atualmente, o Uno Mille já é considerado um clássico nacional. Vale a pena considerar essa opção se você está procurando um carro confiável e econômico pelo preço do iPhone 15.

Caravan Comodoro 1981 – R$ 10 mil

Se você gosta de carros antigos, com o preço do iPhone 15 é possível adquirir uma perua do cultuado Opala. A Caravan Comodoro 1981, com sua caveira desenhada no capô, possui um charme e uma personalidade únicos. Apesar de alguns sinais de desgaste natural, o veículo está em boas condições gerais e pode ser uma excelente opção para quem busca um carro clássico e estiloso.

Vectra Collection 1997 – R$ 10 mil

Viajando de volta para os anos 90, encontramos o Vectra Collection 1997. Esse carro era considerado um símbolo de status na época e ainda possui um apelo nostálgico para muitas pessoas. Se fosse hoje, é provável que o dono de um Vectra Collection não precisasse parcelar o iPhone 15 em 24 vezes com juros. Se você busca um carro com um pouco mais de conforto e espaço pelo preço do smartphone, essa pode ser uma ótima escolha.



Fusca 1974 – R$ 10 mil

O Fusca é um carro icônico e amado por muitos. Se você está disposto a investir um pouco de tempo e dinheiro para deixá-lo em bom estado, o Fusca 1974 pode ser uma excelente opção pelo preço do iPhone 15. Esse modelo laranja “tijolo” parece estar em boas condições e pode ser uma grande diversão para os amantes de carros clássicos.

Bugue – R$ 10 mil

Se você é uma pessoa aventureira, talvez um bugue seja a opção ideal para você. Embora não haja muitas informações disponíveis sobre esse buguinho vermelho, sabe-se que ele possui uma mecânica semelhante à do Fusca, com um motor 1.5. Essa pode ser uma ótima alternativa para deixar o iPhone 15 de lado e aproveitar a brisa da praia enquanto dirige um carro divertido e incomum.

Peugeot 206 Presence 2006 – R$ 9.800

O Peugeot 206 foi um dos modelos mais desejados pelos jovens na década de 2000. Essa versão Presence, fabricada em 2006, era motivo de orgulho para muitos proprietários. Se você está em busca de um carro mais moderno, com um design atraente e um preço acessível, o Peugeot 206 Presence pode ser a escolha certa para você. Lembre-se de que, na época, muitos jovens sonhavam em ter esse carro na garagem, em vez de um iPhone 15 no bolso.

Ford Pampa 1991 – R$ 9.500

Para aqueles que precisam de uma picape, a Ford Pampa de 1991 pode ser uma excelente opção pelo preço do iPhone 15. Embora o veículo não esteja em condições excelentes, ainda é possível utilizá-lo para fazer alguns fretes e, assim, recuperar parte do investimento para futuramente adquirir um smartphone top de linha.

Brasília 1978 – R$ 9.800

Se você procura algo um pouco diferente do tradicional Fusca ou Opala, talvez uma Brasília 1978 seja a escolha certa para você. Esse carro vermelho pode não estar em perfeitas condições, mas ainda oferece diversão e estilo por um preço acessível. Com o valor do iPhone 15, você pode levar para casa um pedaço da história automobilística brasileira.

Corcel 2 LDO 1982 – R$ 9.900

Por fim, temos o Corcel 2 LDO 1982. Se você deseja desfilar com um clássico nacional, esse modelo já está pronto e disponível pelo preço do iPhone 15. Com seu design característico e charmoso, o Corcel 2 pode ser uma ótima opção para quem procura um carro antigo, confiável e cheio de estilo.

Ao comparar o preço do iPhone 15 com o valor de alguns carros usados, fica claro que é possível encontrar opções interessantes e atraentes no mercado automotivo. Seja você um amante de carros clássicos, um aventureiro em busca de diversão ou alguém que simplesmente prefere economizar dinheiro, essas alternativas oferecem uma variedade de escolhas. Lembre-se de pesquisar bem, fazer testes e verificar a procedência dos veículos antes de efetuar a compra. Com um pouco de sorte, você pode encontrar o carro perfeito pelo mesmo preço do tão desejado iPhone 15.