ESTES adicionais do Bolsa Família NÃO serão repassados para TODOS em setembro

O Bolsa Família é um programa social que fornece auxílio financeiro a cidadãos brasileiros que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. Os pagamentos de agosto estão quase finalizados, mas no próximo mês, haverá algumas atualizações para os beneficiários.

Até este momento, o Bolsa Família concede pagamentos adicionais a determinados membros das famílias. Dois desses benefícios são o Benefício Inicial para Crianças e o Benefício Variável para Famílias. Assim, o primeiro concede uma quantia de R$ 150 para crianças com até 6 anos de idade, enquanto o segundo disponibiliza uma quantia de R$ 50 para crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos incompletos, bem como para gestantes.

A novidade está no Benefício Variável para Famílias

Além de crianças, adolescentes e gestantes, o benefício também incluirá lactantes a partir do mês de setembro, com a mesma quantia mencionada anteriormente. Portanto, famílias que tenham membros que atendam a esses critérios receberão um pagamento adicional, além do pagamento regular.

Além disso, esse novo pagamento adicional terá início nos repasses de setembro. Portanto, as famílias beneficiárias precisam atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) antes do início dos repasses para garantir acesso a esse benefício adicional. É importante observar que o calendário oficial de pagamentos para setembro já está disponível para consulta pelas famílias, permitindo que se programem para receber o auxílio.

Regras para recebimento do benefício

As diretrizes do Bolsa Família abrangem obrigações nas esferas de saúde e educação, o que compreende:

Acompanhamento pré-natal;

Adesão ao cronograma nacional de imunizações;

Monitoramento do estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima para crianças de 4 a 5 anos (60%) e beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica (75%);

Adicionalmente, a família deve manter o Cadastro Único atualizado a cada 24 meses.



Como se inscrever para receber o Bolsa Família

Para efetuar a inscrição no Bolsa Família, a família precisa atender aos critérios descritos acima. Conquanto, a pessoa encarregada da família deve responder às indagações do cadastro e ter, no mínimo, 16 anos de idade. Além disso, é imprescindível apresentar documentos durante o processo de inscrição no Cadastro Único, tais como:

CPF;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Carteira de Identidade (RG);

Entre outros.

A saber, o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) constitui o local onde as famílias podem obter informações e efetuar o registro.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em setembro

Os repasses começam em 18 de setembro e seguem um calendário de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário titular. Veja as datas de pagamento: