Estes CARROS fabricados aqui no BRASIL são um verdadeiro sucesso

Toyota Corolla

Neste artigo, vamos explorar sete carros fabricados completamente no Brasil. Esses veículos foram projetados por brasileiros, para os brasileiros, e têm uma boa receptividade no mercado automotivo. Apesar de algumas peças serem importadas, a produção é nacional, levando em consideração as especificidades do mercado brasileiro.

O Toyota Corolla é um dos sedans médios mais vendidos do país. Ele chegou ao Brasil em 1992 como um modelo importado, mas desde 1998 é produzido na fábrica de Indaiatuba – SP. A primeira versão nacional do Corolla contava com um motor quatro cilindros 1.8 16V de 116 cv, com opção de transmissão manual de cinco marchas ou automática de quatro.

Vendas em 2023 (janeiro a agosto): 27.838 unidades.

Renault Kwid a Combustão

O Renault Kwid, lançado em 2017 por R$ 29.990, já ultrapassou a marca de 300 mil unidades emplacadas no Brasil. As versões a combustão são fabricadas na unidade de São Jose dos Pinhais – PR, enquanto a versão elétrica (e-tech) é importada da China.

Vendas em 2023 (janeiro a agosto): 37.817 unidades.

Jeep Compass

O Jeep Compass é um dos carros fabricados no Brasil pela Stellantis. Sua produção teve início em 2016, na fábrica da empresa em Goiana – PE. Essa fábrica é uma das mais modernas do mundo, com um investimento de aproximadamente R$ 7 bilhões. Além do Compass, os modelos Jeep Renegade, Commander e Fiat Toro também são fabricados nessa mesma unidade. A produção do Compass gera mais de 3 mil empregos diretos e indiretos.

Vendas do Jeep Compass em 2023 (janeiro a agosto): 40.369 unidades.

Fiat Strada

A Fiat Strada é fabricada no polo da Stellantis em Betim – MG. A segunda geração do veículo atingiu a marca de 400 mil unidades produzidas desde 2023. Considerando toda a história da picape no país, já são mais de 2,1 milhões de unidades fabricadas em solo nacional. A Fiat Strada é o carro mais vendido do país este ano, com 73.803 emplacamentos de janeiro a agosto.

Hyundai HB20

O Hyundai HB20 é um fenômeno nacional. Desenvolvido na Coreia do Sul especialmente para o Brasil, sua arquitetura serviu de base para o i20 Global. O hatch foi o primeiro modelo da Hyundai Motor Brasil feito aqui, mas a CAOA também teve licença para montar veículos da unidade em Anápolis – GO. Atualmente, apenas a Hyundai pode fabricar o HB20 e concentra sua produção na fábrica de Piracicaba – SP. O HB20 ocupa a quarta colocação no ranking dos carros mais vendidos em 2023, com 54.180 unidades.

GM Onix

A General Motors comemora o bom desempenho do GM Onix este ano. Em março, a marca atingiu a marca de 4,5 milhões de unidades produzidas em Gravataí – RS. A fábrica, inaugurada em 2000 para a produção do Celta, hoje concentra a montagem dos modelos Onix e Onix Plus.

Vendas em 2023 (janeiro a agosto): 62.715 unidades.

VW T-Cross

O VW T-Cross é um dos SUVs mais vendidos do país. Sua produção nacional teve início em 2019, na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais – PR. Essa fábrica é uma das mais modernas do país, com um investimento de aproximadamente R$ 2 bilhões. A produção do T-Cross é responsável por gerar mais de 4 mil empregos diretos e indiretos. O modelo é exportado para mais de 20 países da América Latina.

Vendas em 2023 (janeiro a agosto): 46.038 unidades.

Esses são apenas alguns dos carros fabricados totalmente no Brasil. Cada um tem suas características e especificidades que atendem às demandas do mercado nacional. Esses veículos representam a força e a qualidade da indústria automotiva brasileira, oferecendo opções para todos os gostos e necessidades dos consumidores.

Além disso, a produção nacional desses carros contribui para a economia do país, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento da cadeia automotiva. É um orgulho ver que o Brasil é capaz de fabricar veículos de alta qualidade, que são reconhecidos e apreciados tanto no mercado interno quanto em outros países da América Latina.

Se você está pensando em adquirir um carro novo, considere esses modelos fabricados no Brasil. Além de contribuir com a economia do país, você estará adquirindo um veículo com características e tecnologias adequadas para as condições brasileiras.

A indústria automotiva brasileira continua evoluindo e se destacando no cenário internacional. Com modelos cada vez mais modernos e eficientes, a produção nacional de carros promete continuar sendo um ponto forte da economia brasileira.

Faça uma escolha consciente e valorize os carros fabricados totalmente no Brasil. Eles oferecem qualidade, confiabilidade e atendem às necessidades dos consumidores brasileiros.