Estes Cartões de Crédito serão ENCERRADOS em Outubro

Aviso aos portadores de cartões de crédito Visa! Uma mudança significativa está a caminho. Muitos usuários podem ter que reavaliar suas opções de crédito em breve, pois alguns cartões Visa serão encerrados em outubro. Esta notícia pegou muitos de surpresa, gerando uma série de perguntas e incertezas.

O anúncio veio do banco digital Modalmais, que, até agora, fazia parte da lista de empresas que ofereciam cartões de crédito com a bandeira Visa. No entanto, essa realidade está prestes a mudar.

De acordo com o comunicado oficial divulgado em seu site, o Modalmais informa que deixará de oferecer seus cartões de crédito. Com isso, os cartões deixarão de funcionar a partir do dia 18 de outubro deste ano.

Quais cartões Visa serão afetados?

Os cartões Visa Classic, Visa Platinum e Visa Infinite serão descontinuados. Embora a conta corrente continue ativa, a função de crédito será desativada após o dia 18 de outubro.

Os clientes foram informados sobre a decisão em um comunicado oficial. A empresa explicou que a decisão foi tomada devido à fusão de negócios entre o Modalmais e o Grupo XP, que foi anunciada no início do ano passado.

O que acontecerá com as faturas?

Os clientes foram orientados a ficarem atentos aos gastos recorrentes em suas faturas, para que possam ser lançados em um cartão de crédito alternativo.

Apenas as faturas fechadas e pagas até o dia 18 receberão pontos do programa de recompensas. O resgate dos pontos deve ser feito até o dia 17 de novembro.



Depois do dia 18 de outubro, não haverá mais cobrança de anuidade em relação aos cartões. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a central de cartões, que continuará funcionando mesmo após o encerramento dos cartões na função de crédito.

Após o encerramento dos cartões de crédito, a conta corrente dos clientes continuará ativa. No entanto, a função de crédito será cancelada. Isso significa que os usuários só poderão utilizar os cartões na função de débito.

Como isso afeta os clientes do Visa?

Esta notícia é, sem dúvida, um grande inconveniente para os clientes da Visa. Além da perda do acesso ao crédito, também há a questão dos pontos de recompensa que não poderão mais ser acumulados.

No entanto, é importante lembrar que existem muitas outras opções de cartões de crédito disponíveis no mercado. Os clientes afetados por essa decisão devem considerar a possibilidade de solicitar um novo cartão de crédito de outra instituição.

Como solicitar um novo cartão de crédito?

Se você é um dos clientes afetados por essa decisão e precisa de um novo cartão de crédito, o primeiro passo é pesquisar as opções disponíveis.

Existem diversas instituições financeiras e fintechs que oferecem cartões de crédito com diversas vantagens, como cashback, programa de pontos, anuidade zero, entre outros.

O que considerar ao escolher um novo cartão de crédito?

Ao escolher um novo cartão de crédito, é importante considerar fatores como a taxa de juros, a anuidade, os benefícios oferecidos, o limite de crédito, entre outros.

Além disso, é importante verificar se o cartão de crédito é compatível com as suas necessidades e hábitos de consumo. Por exemplo, se você costuma viajar muito, pode ser interessante escolher um cartão que oferece milhas aéreas.

Pesquise antes de escolher

A decisão do Modalmais de encerrar seus cartões de crédito Visa é, sem dúvida, uma notícia preocupante para os clientes afetados.

No entanto, é importante lembrar que existem muitas outras opções de cartões de crédito disponíveis no mercado. Portanto, se você é um desses clientes, não se desespere. Pesquise as opções disponíveis e escolha um novo cartão que se adeque às suas necessidades.

Com as informações certas e um pouco de pesquisa, você certamente encontrará uma opção que seja perfeita para você. E lembre-se: mesmo com essa notícia, o Visa continua sendo uma das principais bandeiras de cartão de crédito do mundo, com milhões de usuários em todo o globo.