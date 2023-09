Neste texto, vamos refletir sobre estes hábitos podem levar você ao endividamento sem que se dê conta disso. Afinal, infelizmente, muitos desses hábitos fazem parte da vida de muitas pessoas, de diferentes faixas de idade e classes sociais.

Acontece que muitos deles parecem “enraizados” em nosso cotidiano. Por isso, hoje trouxemos algumas considerações que podem te ajudar a lidar melhor com esses aspectos. Acompanhe e saiba mais.

ALERTA: Estes hábitos podem levar você ao ENDIVIDAMENTO

Antes de qualquer coisa, é importante termos em mente que estes hábitos podem levar você ao endividamento, mas não necessariamente vão.

Se você tem alguns desses hábitos, mas sente que consegue controlar os possíveis efeitos colaterais deles, ótimo! Porém, fique atento, pois eles podem nos levar ao equívoco de vez em quando.

Veja mais detalhes quanto a isso:

1. Ficar atento a todas as promoções

Se você não perde nenhuma promoção nas suas lojas favoritas, comece a pensar sobre esse assunto sob um novo prisma.

Será que você realmente precisa comprar esses itens sempre que eles estão na promoção? Ou se trata apenas de compras compulsivas que atrapalham as suas finanças?



Você também pode gostar:

Se for o segundo caso, corre-se o risco de se endividar por comprar coisas demais, apenas por estarem na “promo”.

2. Fazer empréstimo para situações não-emergenciais

Nós sabemos que, eventualmente, um empréstimo é necessário para uma situação emergencial que estamos vivendo.

Porém, este é um dos hábitos que pode levar você ao endividamento: fazer empréstimos sem uma real necessidade.

Você até pode dizer que dar entrada em um carro novo, usando um empréstimo, é uma emergência. Porém, será que realmente é?

3. Ignorar gastos que são considerados pequenos

Sabe aquelas comprinhas de R$ 20 ou R$ 30 que fazemos durante um passeio? Isoladamente, elas podem parecer insignificantes, mas, somando todas elas, você pode se deparar com um gasto exorbitante.

Ao longo de um ano, então! Muitas dessas continhas beiram R$ 1000, o que mostra que esses gastos podem nos levar ao endividamento, especialmente se nunca analisamos o que estamos gastando.

4. Reforço de crenças adquiridas na infância

Conforme crescemos, ouvimos constatações e ideias que os nossos pais e familiares têm sobre dinheiro. Algumas delas podem ser crenças limitantes, como “não adianta guardar dinheiro, pois não sei se estarei vivo amanhã”.

Será que você está reforçando algumas dessas crenças que te impedem de poupar e de cuidar melhor das finanças?

Se sim, este pode ser mais um dos hábitos que aumentam as chances de endividamento. Reflita sobre isso e lembre-se de sempre estudar sobre finanças, para não se deixar levar por meras crenças.

5. Ficar comparando a sua vida com a de outros

Por fim, dentre todos os hábitos que podem levar você ao endividamento, esse tende a ser um dos mais fortes.

Como nós, seres humanos, somos seres sociais, estamos o tempo todo buscando a aprovação das outras pessoas. Assim, se elas seguem um padrão de vida e frequentam determinados lugares, há chances de nos adaptarmos para “pertencermos” ao grupo que gostamos.

Porém, essa comparação e tentativa de pertencer a esse grupo pode fazer com que uma pessoa que ganhe menos acabe gastando mais, apenas para “se encaixar”.

Por isso, se você costuma comparar o seu estilo de vida com o de outras pessoas, cuidado! Isso poderá prejudicar as suas finanças. Cuide do seu dinheiro pensando na sua vida, seus objetivos e sua história, não dos outros.