Estes são os principais concursos bancários previstos ainda este ano

Você tem interesse em trabalhar no setor bancário e conquistar uma vaga no serviço público? Então, você precisa ficar atento aos concursos bancários que estão previstos para acontecer ainda este ano. Afinal, são oportunidades para diversos cargos e instituições, com salários que podem chegar a mais de R$ 10 mil.

Neste artigo, vamos mostrar os principais concursos bancários que estão com editais anunciados ou autorizados para 2023. Além disso, você vai conhecer os requisitos, as vagas, as remunerações e as etapas desses certames, além de dicas de como se preparar para as provas. Confira!

Concurso Banco do Brasil

O concurso do Banco do Brasil é um dos mais aguardados pelos concurseiros. Afinal, oferece vagas em todo o país para o cargo de Escriturário, que exige apenas o ensino médio completo.

O edital está com a publicação prevista para o segundo semestre de 2023. Assim, terá a oferta de 120 vagas imediatas e 2.240 para formação de cadastro reserva. Enquanto, a remuneração inicial do Escriturário é de R$ 4.508,40, incluindo o salário-base de R$ 3.022,37. Por fim, a gratificação de caixa de R$ 831,16 e a cesta-alimentação de R$ 654,87, recheiam o salário.

Além disso, os servidores do Banco do Brasil têm direito a diversos benefícios. Por exemplo, como auxílio-alimentação, auxílio-creche, plano de saúde, plano odontológico, previdência privada e participação nos lucros.

O concurso do Banco do Brasil costuma ser organizado pela Fundação Cesgranrio e ter provas objetivas e redação. Sendo assim, as provas objetivas costumam cobrar as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Atualidades do Mercado Financeiro, Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Conhecimentos de Informática.

Concurso Caixa Econômica Federal

O concurso da Caixa Econômica Federal é outro concurso bancário que está na expectativa dos concurseiros. Pois a sua oferta de vagas acontece em todo o país para o cargo de Técnico Bancário Novo, que exige apenas o ensino médio completo. Logo, o edital está previsto para ser publicado até o final de 2023 ou no início de 2024, com a oferta de pelo menos 1.000 vagas.

A remuneração inicial do Técnico Bancário Novo é de R$ 3.622,40, incluindo o salário-base de R$ 2.025,00 e a gratificação de caixa de R$ 1.597,40. Além disso, os servidores da Caixa têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-creche, plano de saúde, plano odontológico, previdência complementar e participação nos lucros.

A organização do concurso da Caixa costuma acontecer pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Ainda, tem provas objetivas e discursivas. As provas objetivas costumam cobrar as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Atualidades, Conhecimentos Bancários e Conhecimentos Específicos.

Concurso Banco Central

O concurso do Banco Central é um dos mais concorridos pelos concurseiros. Em suma, disponibiliza vagas para os cargos de Analista e Técnico do BC, que exigem o ensino superior e o ensino médio completos, respectivamente.

O edital está autorizado desde 2019 e e sua publicação pode ocorrer em breve, com a oferta de 260 vagas para Analista e 30 vagas para Técnico. A remuneração inicial do Analista é de R$ 21.472,49 e a do Técnico é de R$ 6.882,57.

Além disso, os servidores do Banco Central têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche, plano de saúde, plano odontológico, previdência complementar e participação nos lucros.

O concurso do Banco Central costuma ser organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e ter provas objetivas, discursivas e de títulos. As provas objetivas costumam cobrar as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Concurso Casa da Moeda

O concurso da Casa da Moeda é um dos mais exclusivos dos concursos bancários. Afinal, oferece vagas para a instituição responsável pela fabricação de cédulas, moedas, selos e documentos de segurança.

A publicação do edital ocorreu no primeiro semestre de 2023. Além disso, conta com a oferta de vagas para os cargos de Técnico Industrial, Técnico Administrativo e Analista. Assim, a remuneração inicial do Técnico Industrial é de R$ 3.592,00, a do Técnico Administrativo é de R$ 3.051,00 e a do Analista é de R$ 8.021,00.

Além disso, os servidores da Casa da Moeda têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-educação, plano de saúde, plano odontológico, previdência complementar e participação nos lucros.

A banca organizadora costuma ser a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Logo, a composição reúne provas objetivas e discursivas. As provas objetivas costumam cobrar as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

Os concursos bancários são uma excelente oportunidade para quem quer trabalhar no setor bancário e conquistar uma vaga no serviço público. Para isso, há vagas para diversos cargos e instituições, com salários que podem chegar a mais de R$ 10 mil.

Neste artigo, você viu os principais concursos bancários que estão previstos para acontecer ainda este ano.