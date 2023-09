Estreia de Anthony Richardson na NFL: Rookie QB é responsável por 2 TDs, mas Colts perde para Jaguars

Sontem continha boas notícias sobre o futuro para Colts de Indianápolis fãs, mesmo que as perspectivas não sejam tão boas no presente.

O Colts perdeu outra abertura da temporada no domingo como o Jaguares de Jacksonville garantiu uma vitória de retorno por 31-21 em Estádio Lucas Petróleo. Mas muitos fãs viram pela primeira vez o novo quarterback da franquia Anthony Richardsonque se mostrou bastante promissor com 223 jardas de passe e dois touchdowns no total.

O exuberante primeiro touchdown de Richardson

Aos 21 anos e 111 dias, Richardson tornou-se o mais novo NFL quarterback com um touchdown acelerado em mais de 20 anos quando ele correu para a end zone a duas jardas no segundo quarto.

Richardson acertou a bola na grama em comemoração triunfante de seu primeiro touchdown corrido, e a escolha dos cinco primeiros foi capaz de fazer as coisas acontecerem no chão durante o jogo de domingo. Em 10 corridas, Richardson correu 40 jardas, a altura do time, como o Colts tive que ser criativo na ausência do running back lesionado Jonathan Taylor.

No terceiro quarto, Richardson lançou um passe para touchdown de 39 jardas para o novo alvo favorito Michael Pittman Jr.que pegou oito passes para 97 jardas na Semana 1 – talvez o início de uma conexão que define a franquia entre o QB novato e o recebedor do quarto ano.

Uma interceptação infeliz – e uma lesão

Indianápolis tinha a liderança no quarto período, mas o Colts ficou para trás por 24-21 após o running back novato Tanque Bigsby marcou em uma corrida de touchdown de uma jarda. Na próxima viagem, Richardson teve a chance de responder imediatamente, mas lançou uma interceptação custosa para o cornerback do terceiro ano Tyson Campbell.

O Jaguares acertou novamente quatro jogadas depois, como Travis Étienne se libertou para um touchdown de 26 jardas, colocando o jogo fora do alcance dos anfitriões. Mas para piorar a situação, Richardson deixou o jogo com uma aparente lesão a menos de um minuto do fim, enquanto os Colts tentavam reduzir a desvantagem – o novato colidiu com o safety André Cisco e pareceu sofrer uma pancada na cabeça, cortesia de Ciscoombro.

Felizmente, o técnico do Colts Shane Steichen confirmou pós-jogo que Richardson estaria bem e provavelmente pronto para a Semana 2, quando Indianápolis tentará garantir a primeira vitória de sua nova era em Houston contra o rival da divisão Texanos – ancorado por outro quarterback novato em CJ Stroud.