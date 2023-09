Estrela da novela Billy Miller morto aos 43 anos, equipe cita depressão

Billy Miller – uma estrela de novela de longa data, que estrelou alguns dos programas mais famosos do gênero – morreu, e parece que ele estava lutando contra alguns demônios… TMZ descobriu.

Um representante do ator nos disse que Miller faleceu na sexta-feira em Austin, TX. A causa exata não foi revelada, mas fomos informados de que ele estava sofrendo de depressão maníaca no momento de sua morte. Sua equipe sugere que ele pode ter tirado a própria vida.

É uma notícia incrivelmente chocante e triste para a comunidade de novelas, já que BM foi uma das estrelas mais brilhantes do ramo por um bom tempo. O cara teve atuações incríveis em ‘The Young and The Restless’, bem como um papel memorável em ‘General Hospital’.